Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6, ngách 1/2/1 Đỗ Nhuận, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức, điều hành công tác kế toán theo đúng quy định của Pháp Luật và quy định của công ty. Tổ chức thực hiện hệ thống kế toán bao gồm: Quy trình, quy chế, quy định liên quan đến kế toán. Hướng dẫn nhân viên kế toán, giải đáp thắc mắc và điều phối các hoạt động trong phòng kế toán Nhập dữ liệu, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp Tổng hợp báo cáo doanh thu tổng công ty theo tuần/tháng/quý/năm Lập bảng phân bổ chi phí, dòng tiền hàng tuần/tháng/quý/năm Làm việc cùng các nhà cung cấp, tối ưu giá vốn. Hoạch toán chi phí, khấu hao, công nợ, thuế và các nghiệp vụ khác Theo dõi và quản lý công nợ Theo dõi và tính toán giá thành các sản phẩm trong dịch vụ mua,bán, vận chuyển hàng hóa Theo dõi số liệu và báo cáo kho định kỳ hàng tháng Kiểm kê kho hàng hóa , tài sản cố định theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của ban lãnh đạo Thực hiện các công tác báo cáo Thuế theo quy định nhà nước Lên bảng cân đối phát sinh; Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ hàng tháng. Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ Làm các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 27 trở lên Có kinh nghiệm 02 năm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương đương Có kĩ năng tốt về excel, phần mềm kế toán Tư duy logic, con số chuẩn xác Kỹ năng phối hợp các phòng ban, bộ phận liên quan tốt
Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13 – 18 triệu/tháng Được hưởng 12 ngày phép/năm. Thưởng lễ tết, sinh nhật, thưởng sáng kiến, ý kiến, thưởng hiệu suất công việc.,.. Tham gia các buổi party, teambuiding, picnic... do công ty tổ chức Môi trường làm việc cùng các bạn trẻ năng động, hòa đồng, có sự hỗ trợ Được học hỏi, đào tạo nâng cao nghiệp vụ Đóng BHXH, BHYT sau khi hết thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, ngách 1/2/1 Đỗ Nhuận, P. Xuân Đỉnh , Bắc Từ Liêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

