Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 6, ngách 1/2/1 Đỗ Nhuận, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổ chức, điều hành công tác kế toán theo đúng quy định của Pháp Luật và quy định của công ty.
Tổ chức thực hiện hệ thống kế toán bao gồm: Quy trình, quy chế, quy định liên quan đến kế toán.
Hướng dẫn nhân viên kế toán, giải đáp thắc mắc và điều phối các hoạt động trong phòng kế toán
Nhập dữ liệu, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp
Tổng hợp báo cáo doanh thu tổng công ty theo tuần/tháng/quý/năm
Lập bảng phân bổ chi phí, dòng tiền hàng tuần/tháng/quý/năm
Làm việc cùng các nhà cung cấp, tối ưu giá vốn.
Hoạch toán chi phí, khấu hao, công nợ, thuế và các nghiệp vụ khác
Theo dõi và quản lý công nợ
Theo dõi và tính toán giá thành các sản phẩm trong dịch vụ mua,bán, vận chuyển hàng hóa
Theo dõi số liệu và báo cáo kho định kỳ hàng tháng
Kiểm kê kho hàng hóa , tài sản cố định theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của ban lãnh đạo
Thực hiện các công tác báo cáo Thuế theo quy định nhà nước
Lên bảng cân đối phát sinh; Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ hàng tháng.
Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ
Làm các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 27 trở lên
Có kinh nghiệm 02 năm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương đương
Có kĩ năng tốt về excel, phần mềm kế toán
Tư duy logic, con số chuẩn xác
Kỹ năng phối hợp các phòng ban, bộ phận liên quan tốt
Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 13 – 18 triệu/tháng
Được hưởng 12 ngày phép/năm.
Thưởng lễ tết, sinh nhật, thưởng sáng kiến, ý kiến, thưởng hiệu suất công việc.,..
Tham gia các buổi party, teambuiding, picnic... do công ty tổ chức
Môi trường làm việc cùng các bạn trẻ năng động, hòa đồng, có sự hỗ trợ
Được học hỏi, đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Đóng BHXH, BHYT sau khi hết thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
