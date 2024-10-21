Tuyển Kế toán tổng hợp Hãng thời trang Twenty.Five làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Handiresco Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Đối soát- kiểm soát thu chi nội bộ khối cửa hàng, sản xuất, và các bộ phận khác trong công ty.

- Đối soát doanh thu online với các đơn vị vận chuyển.

- Theo dõi hàng hóa và đối soát công nợ với các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài.

- Theo dõi tiến độ xuất nhập khẩu hàng hóa chính ngạch và chuẩn bị các hồ sơ theo yêu cầu của các đối tác.

- Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và lên báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ hàng tháng/ hàng quý/ hàng năm.

- Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN và thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định của nhà nước.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê kho tổng và các cửa hàng.

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến công việc hoặc kiểm soát chi phí.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán kiểm toán hoặc tài chính.

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên

- Nữ 9x, cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy con số nhanh, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, excel...

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.

- Có kỹ năng tổng hợp phân tích báo cáo và đưa ra các kết luận hoặc giải pháp.

Tại Hãng thời trang Twenty.Five Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15tr - 20tr (hoặc thỏa thuận theo năng lực).

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7).

- Đồng nghiệp: 9x Trẻ trung, năng động, thân thiện, vui vẻ.

- Được tham gia đầy đủ chế độ BH, được nghỉ các ngày lễ, Tết, chế độ thai sản, v.v..theo quy định.

- Xét tăng lương định kì, mua hàng giảm giá nội bộ, Thưởng lễ- tết- Du lịch

Phụ cấp khác:

- Thưởng KPI công việc

- Thưởng Sáng kiến cải tiến công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hãng thời trang Twenty.Five

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hãng thời trang Twenty.Five

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.