Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NIDEC CHAUN CHOUNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu

Mức lương 18 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN1 - 05 - 5, Khu Công nghiệp Công nghệ cao 1 thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

• Thực hiện và xử lý các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kế toán hàng ngày

• Đối chiếu các khoản chênh lệch tài chính bằng cách thu thập và phân tích thông tin tài khoản.

• Thực hiện các nhiệm vụ đóng sổ, lập báo cáo tài chính hàng tháng và các báo cáo quản lý khác.

• Chuẩn bị tờ khai/quyết toán thuế (CIT, FCT), đảm bảo nộp tờ khai/quyết toán đúng và kịp thời.

• Cập nhật các quy định pháp luật và chính sách thuế mới nhất. Đảm bảo hồ sơ kế toán tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật.

• Liên lạc với kiểm toán nội bộ, kiểm toán bên ngoài, tư vấn và các bên thứ ba khác (Cơ quan thuế, Nhà nước...)

• Các nhiệm vụ khác do người quản lý giao.

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về Tài chính, Kế toán

- Có thể bắt đầu làm việc ngay khi có thể.

- Có 03 năm kinh nghiệm, ưu tiên kinh nghiệm sản xuất và kinh nghiệm thuế.

- Có kiến thức chuyên sâu về Chuẩn mực Kế toán và các quy định thuế hiện hành;

- Thành thạo excel, PowerPoint, ERP/SAP.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp trong công việc

- Chú ý đến chi tiết, siêng năng, kỹ năng giao tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH NIDEC CHAUN CHOUNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thương lượng theo năng lực

Môi trường làm việc nhiều cơ hội học hỏi và nâng cao chuyên môn

Xe đưa rước từ nội thành

Laptop

Các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIDEC CHAUN CHOUNG VIỆT NAM

