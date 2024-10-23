Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần SP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty Cổ Phần SP Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty Cổ Phần SP Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ Phần SP Việt Nam

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 20, ngõ 1/24 phố Đồng Me, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

1. Quản lý Thuế
Theo dõi, hạch toán hóa đơn mua vào - bán ra hàng ngày. Cân đối số liệu và lập báo cáo thuế GTGT, tờ khai thuế hàng quý. Đảm bảo nộp tờ khai, Báo cáo tài chính, và thuế GTGT đúng hạn, cập nhật kịp thời các quy định mới về thuế. Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế về các vấn đề phát sinh.
Theo dõi, hạch toán hóa đơn mua vào - bán ra hàng ngày.
Cân đối số liệu và lập báo cáo thuế GTGT, tờ khai thuế hàng quý.
Đảm bảo nộp tờ khai, Báo cáo tài chính, và thuế GTGT đúng hạn, cập nhật kịp thời các quy định mới về thuế.
Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế về các vấn đề phát sinh.
2. Quản lý Quỹ và Ngân hàng
Ghi chép, quản lý và đối chiếu quỹ nội bộ, tài khoản ngân hàng . Theo dõi biến động tài khoản, xử lý và khiếu nại các giao dịch bất thường. Chốt số liệu quỹ và ngân hàng hàng tháng, đảm bảo số liệu chính xác.
Ghi chép, quản lý và đối chiếu quỹ nội bộ, tài khoản ngân hàng .
Theo dõi biến động tài khoản, xử lý và khiếu nại các giao dịch bất thường.
Chốt số liệu quỹ và ngân hàng hàng tháng, đảm bảo số liệu chính xác.
3. Lưu trữ và Nhập liệu
Lưu trữ vận đơn giấy và dữ liệu điện tử theo quy định. Nhập liệu chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh theo từng lô hàng, đối chiếu với bảng kê nhà cung cấp. Xử lý hóa đơn đầu ra và đầu vào, đảm bảo tuân thủ quy định về VAT và xuất hóa đơn theo yêu cầu khách hàng.
Lưu trữ vận đơn giấy và dữ liệu điện tử theo quy định.
Nhập liệu chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh theo từng lô hàng, đối chiếu với bảng kê nhà cung cấp.
Xử lý hóa đơn đầu ra và đầu vào, đảm bảo tuân thủ quy định về VAT và xuất hóa đơn theo yêu cầu khách hàng.
4. Quản lý Công nợ
Theo dõi công nợ với đối tác và khách hàng. Lập đề nghị thanh toán hàng tuần cho đối tác, đảm bảo thanh toán đúng hạn. Đối chiếu và thu hồi công nợ từ khách hàng theo quy định, xử lý các trường hợp nợ xấu.
Theo dõi công nợ với đối tác và khách hàng.
Lập đề nghị thanh toán hàng tuần cho đối tác, đảm bảo thanh toán đúng hạn.
Đối chiếu và thu hồi công nợ từ khách hàng theo quy định, xử lý các trường hợp nợ xấu.
5. Một số công việc khác: Theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán hoặc các ngành liên quan Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm tại vị trí tương ứng. Có kiến thức vững về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chế độ kế toán hiện hành Có khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm nhỏ Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công . Có khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt Thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) Ưu tiên ứng viên có hiểu biết và kinh nghiệm về ngành Logistics - Vận tải Độ tuổi từ 26-35 tuổi
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm tại vị trí tương ứng.
Có kiến thức vững về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chế độ kế toán hiện hành
Có khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm nhỏ
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
Có khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết và kinh nghiệm về ngành Logistics - Vận tải
Độ tuổi từ 26-35 tuổi

Tại Công ty Cổ Phần SP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cứng 10.000.000 VNĐ (thỏa thuận thêm trong quá trình PV) + Phụ cấp + Thưởng KPI.
Lương:
=> Thu nhập bình quân từ: 10– 14tr/ tháng. Làm tốt có cơ hội ký hợp đồng lâu dài.
Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định chung của Nhà nước.
Đào tạo: Được đào tạo kiến thức cần thiết cho công việc.
Môi trường làm việc: Năng động, thân thiện, hòa đồng.
Nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ theo lịch nhà nước.
Thưởng các dịp lễ: 30/4, 2/9, Tết Âm lịch, Tết Dương lịch.
Phúc lợi khác: Quà sinh nhật, thăm hỏi hiếu hỉ, du lịch hàng năm, thành lập công ty.
Có cơ hội thể hiện năng lực, cống hiến và phát triển nghề nghiệp bản thân.
Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định chung của Nhà nước.
Chế độ bảo hiểm:
Đào tạo: Được đào tạo kiến thức cần thiết cho công việc.
Đào tạo:
Môi trường làm việc: Năng động, thân thiện, hòa đồng.
Môi trường làm việc:
Nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ theo lịch nhà nước.
Nghỉ phép:
Thưởng các dịp lễ: 30/4, 2/9, Tết Âm lịch, Tết Dương lịch.
Thưởng các dịp lễ:
Phúc lợi khác: Quà sinh nhật, thăm hỏi hiếu hỉ, du lịch hàng năm, thành lập công ty.
Phúc lợi khác:
Có cơ hội thể hiện năng lực, cống hiến và phát triển nghề nghiệp bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần SP Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần SP Việt Nam

Công ty Cổ Phần SP Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 /68 Đường Mễ Trì Hạ , P Mễ Trì, Nam Từ Liêm , HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

