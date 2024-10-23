Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dược Phẩm Tất Thành Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà số 67, Ngõ 96, phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Hạch toán, kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Hạch toán, định khoản các nghiệp vụ phát sinh đến nhập mua hàng, hóa đơn mua vào Thực hiện thanh toán các khoản chi phí phát sinh, lập lệnh thanh toán ngân hàng. Làm việc với ngân hàng để cấp hạn mức tín dụng, vay vốn, đối chiếu sổ phụ ngân hàng Thực hiện lên báo cáo KQKD hàng tháng theo yêu cầu BGĐ Hạch toán, theo dõi, phân bổ khấu hao TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chính quy. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Chịu được áp lực công việc. Kỹ năng tin học văn phòng tốt, quản lý thời gian, giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Tất Thành Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 – 13 triệu + KPI hiệu quả kinh doanh. Độ tuổi < 35 tuổi. Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, hưởng đầy đủ các phúc lợi như: khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thưởng lễ tết, lương tháng 13, ngày phép năm, chế độ du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Tất Thành Sài Gòn

