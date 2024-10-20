Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 529 Trương Công Định, P8, TP Vũng Tàu, TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Hoạch toán các nghiệp vụ, kt phát sinh
Kiểm tra, đối chiếu số liệu các bộ phận
Lập báo cáo thuế gtgt, tncn hàng quý, thuế tndn, bctctheo dõi tình hình nộp thuế của dn
Theo dõi công nợ khách hàng, ncc, sales
Theo dõi lưu trữ, sổ sách...
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi dưới 40 tuổi. Trình độ học vấn/ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học. Kinh nghiệm: Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp trong lĩnh vực nhà hảng CF. Cẩn thận, trung thực, kỹ tính, nhiệt tình chịu khó
Tuổi dưới 40 tuổi.
Trình độ học vấn/ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học.
Kinh nghiệm: Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp trong lĩnh vực nhà hảng CF.
Cẩn thận, trung thực, kỹ tính, nhiệt tình chịu khó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Đóng bảo hiểm xã hội, BHYT... Tăng lương theo thâm niên và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Đóng bảo hiểm xã hội, BHYT...
Tăng lương theo thâm niên và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
