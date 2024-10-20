Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 529 Trương Công Định, P8, TP Vũng Tàu, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hoạch toán các nghiệp vụ, kt phát sinh Kiểm tra, đối chiếu số liệu các bộ phận Lập báo cáo thuế gtgt, tncn hàng quý, thuế tndn, bctctheo dõi tình hình nộp thuế của dn Theo dõi công nợ khách hàng, ncc, sales Theo dõi lưu trữ, sổ sách...
Hoạch toán các nghiệp vụ, kt phát sinh
Kiểm tra, đối chiếu số liệu các bộ phận
Lập báo cáo thuế gtgt, tncn hàng quý, thuế tndn, bctctheo dõi tình hình nộp thuế của dn
Theo dõi công nợ khách hàng, ncc, sales
Theo dõi lưu trữ, sổ sách...

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi dưới 40 tuổi. Trình độ học vấn/ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học. Kinh nghiệm: Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp trong lĩnh vực nhà hảng CF. Cẩn thận, trung thực, kỹ tính, nhiệt tình chịu khó
Tuổi dưới 40 tuổi.
Trình độ học vấn/ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học.
Kinh nghiệm: Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp trong lĩnh vực nhà hảng CF.
Cẩn thận, trung thực, kỹ tính, nhiệt tình chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Đóng bảo hiểm xã hội, BHYT... Tăng lương theo thâm niên và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Đóng bảo hiểm xã hội, BHYT...
Tăng lương theo thâm niên và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 529 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

