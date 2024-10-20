Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 529 Trương Công Định, P8, TP Vũng Tàu, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hoạch toán các nghiệp vụ, kt phát sinh Kiểm tra, đối chiếu số liệu các bộ phận Lập báo cáo thuế gtgt, tncn hàng quý, thuế tndn, bctctheo dõi tình hình nộp thuế của dn Theo dõi công nợ khách hàng, ncc, sales Theo dõi lưu trữ, sổ sách...

Hoạch toán các nghiệp vụ, kt phát sinh

Kiểm tra, đối chiếu số liệu các bộ phận

Lập báo cáo thuế gtgt, tncn hàng quý, thuế tndn, bctctheo dõi tình hình nộp thuế của dn

Theo dõi công nợ khách hàng, ncc, sales

Theo dõi lưu trữ, sổ sách...

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi dưới 40 tuổi. Trình độ học vấn/ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học. Kinh nghiệm: Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp trong lĩnh vực nhà hảng CF. Cẩn thận, trung thực, kỹ tính, nhiệt tình chịu khó

Tuổi dưới 40 tuổi.

Trình độ học vấn/ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học.

Kinh nghiệm: Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp trong lĩnh vực nhà hảng CF.

Cẩn thận, trung thực, kỹ tính, nhiệt tình chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Đóng bảo hiểm xã hội, BHYT... Tăng lương theo thâm niên và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Đóng bảo hiểm xã hội, BHYT...

Tăng lương theo thâm niên và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin