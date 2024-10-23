Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần xây dựng Megaspace làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 04 - LK2, 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán

- Lên báo cáo tài chính năm và quyết toán thuế

- Quản lý và theo dõi công nợ phải trả, khoản phải thu.

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế nội bộ phát sinh liên quan;

- Lập và cung cấp báo cáo theo yêu cầu.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, thực hiện lập các tờ khai, báo thuế theo định kỳ.

- Báo cáo tình hình công nợ định kỳ hoặc thời điểm theo chế độ báo cáo của công ty.

- Báo cáo định kỳ về tình hình doanh thu, chi phí, thu hồi công nợ.

- Các công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm trong công ty xây dựng

- Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành Tài Chính - Kế Toán

Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận dựa theo năng lực, kinh nghiệm

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Thưởng lễ, thưởng theo năm và theo kết quả công việc.

- Được đóng bảo hiểm đầy đủ.

- Du lịch, nghỉ phép, phụ cấp theo chế độ công ty.

