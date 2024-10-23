Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần xây dựng Megaspace làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace
- Hà Nội: 04
- LK2, 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán
- Lên báo cáo tài chính năm và quyết toán thuế
- Quản lý và theo dõi công nợ phải trả, khoản phải thu.
- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế nội bộ phát sinh liên quan;
- Lập và cung cấp báo cáo theo yêu cầu.
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, thực hiện lập các tờ khai, báo thuế theo định kỳ.
- Báo cáo tình hình công nợ định kỳ hoặc thời điểm theo chế độ báo cáo của công ty.
- Báo cáo định kỳ về tình hình doanh thu, chi phí, thu hồi công nợ.
- Các công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm trong công ty xây dựng
- Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành Tài Chính - Kế Toán
Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Thưởng lễ, thưởng theo năm và theo kết quả công việc.
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ.
- Du lịch, nghỉ phép, phụ cấp theo chế độ công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI