Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bighomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ocean Park, 1 Đào Duy Anh, Đống Đa

- Kiểm tra chứng từ, thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến Ngân hàng, Doanh thu, Công nợ với Chủ đầu tư; thanh quyết toán với nhà cung cấp, nhà thầu, tổ đội thi công đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật.

- Thực hiện việc hạch toán theo dõi doanh thu, chi phí, công nợ... và bao quát toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến các tài khoản kế toán khác nhằm đảm bảo có đầy đủ thông tin, hồ sơ, số liệu phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính theo quy định

- Cân đối doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận và các nghĩa vụ thuế phát sinh, trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách.

- Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện việc thanh quyết toán công nợ, thu hồi công nợ.

- Thực hiện công tác báo cáo theo chế độ kế toán và quy định của Công ty.

- Làm việc với các đối tác, ngân hàng, cơ quan thuế, đơn vị kiểm toán...

- Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo. Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên và Ban Lãnh đạo Công ty.

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các trường đào tạo chuyên ngành tài chính.

- Có kiến thức sâu sắc về ngành xây dựng, bao gồm quy trình xây dựng, các loại hợp đồng xây dựng, và các quy định pháp lý liên quan đến ngành này. Nắm vững các nguyên tắc kế toán đặc biệt liên quan đến xây dựng, như quản lý chi phí dự án, phân loại tài sản xây dựng, và kế toán tiến độ công trình.

- Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.

- Kinh nghiệm: tối thiểu 5 năm làm việc trong lĩnh vực Kế toán.

- Nắm bắt chế độ kế toán ngành

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tư duy độc lập và kỹ năng quản lý theo nhóm.

- Phẩm chất: Trung thực, khách quan, nhạy bén, có tư duy phản biện

- Thu nhập: 15-22tr, có thể thoả thuận theo năng lực

- Cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động;

- Hưởng mức thu nhập hấp dẫn và cạnh tranh

- Hưởng chế độ BHXH & BHYT theo qui định nhà nước

- Hưởng các chế độ khác của công ty.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6

