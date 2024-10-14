Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 318 bùi xương trạch, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty. Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán, lập chứng từ kế toán. Phân loại, ghi sổ, lập báo cáo tài chính theo quy định. Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, phát hiện và xử lý sai sót. Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty. Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững nghiệp vụ kế toán tổng hợp, các quy định của pháp luật về kế toán. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel, Tin học văn phòng. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty Máy tính, Thiết bị công nghệ thông tin, Camera, Cơ điện. Không vướng vào tệ nạn xã hội. Không kinh doanh riêng với khách hàng của công ty, không kinh doanh ngoài cùng lĩnh vực công việc với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do các hãng trong lĩnh vực CNTT đào tạo.

- Ngày nghỉ: Theo quy định Pháp luật và chính sách của công ty.

- Thu nhập: từ 10 triệu đến 12 triệu + phụ cấp...

- Lương tháng thứ 13 + quyền lợi người lao động theo luật và cơ chế của công ty.

- Ngày nghỉ, nghỉ lễ theo qui định của nhà nước Việt Nam.

- Thưởng theo chính sách của Công ty.

- Là thành viên của doanh nghiệp luôn đặt mục tiêu tạo ra sản phẩm tốt, coi trọng đạo đức con người, đạo đức nghề nghiệp, lấy đó làm mục tiêu cống hiến cho xã hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH

