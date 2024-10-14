Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH
Ngày đăng tuyển: 14/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH

Kế toán tổng hợp

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 318 bùi xương trạch, Thanh Xuân

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty. Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán, lập chứng từ kế toán. Phân loại, ghi sổ, lập báo cáo tài chính theo quy định. Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, phát hiện và xử lý sai sót. Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty. Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty.
Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán, lập chứng từ kế toán.
Phân loại, ghi sổ, lập báo cáo tài chính theo quy định.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, phát hiện và xử lý sai sót.
Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững nghiệp vụ kế toán tổng hợp, các quy định của pháp luật về kế toán. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel, Tin học văn phòng. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty Máy tính, Thiết bị công nghệ thông tin, Camera, Cơ điện. Không vướng vào tệ nạn xã hội. Không kinh doanh riêng với khách hàng của công ty, không kinh doanh ngoài cùng lĩnh vực công việc với công ty.
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán tổng hợp, các quy định của pháp luật về kế toán.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel, Tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty Máy tính, Thiết bị công nghệ thông tin, Camera, Cơ điện.
Không vướng vào tệ nạn xã hội.
Không kinh doanh riêng với khách hàng của công ty, không kinh doanh ngoài cùng lĩnh vực công việc với công ty.

- Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do các hãng trong lĩnh vực CNTT đào tạo.
- Ngày nghỉ: Theo quy định Pháp luật và chính sách của công ty.
- Thu nhập: từ 10 triệu đến 12 triệu + phụ cấp...
- Lương tháng thứ 13 + quyền lợi người lao động theo luật và cơ chế của công ty.
- Ngày nghỉ, nghỉ lễ theo qui định của nhà nước Việt Nam.
- Thưởng theo chính sách của Công ty.
- Là thành viên của doanh nghiệp luôn đặt mục tiêu tạo ra sản phẩm tốt, coi trọng đạo đức con người, đạo đức nghề nghiệp, lấy đó làm mục tiêu cống hiến cho xã hội.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 ngõ 318 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

