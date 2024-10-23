Tuyển Kế toán tổng hợp Monster QC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Monster QC
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Monster QC

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Monster QC

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty Monter QC, đường Di Ái, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Báo giá, mua hàng, kiểm tra chứng từ thanh toán
- Làm hợp đồng mua- bán hàng hóa
- Kiểm soát xuất nhập kho vật tư
- Hạch toán dữ liệu lên phần mềm Misa
- Lập các báo cáo thuế định kỳ theo quy định

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo các phần mềm office work, excel, misa - Chịu được áp lực công việc, trung thực, chịu khó, ham học hỏi. Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
- Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm

Tại Monster QC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12tr-16tr. Lương trả theo năng lực.
- Nghỉ lễ Tết theo quy định, thưởng lương tháng 13
- Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7: Sáng: 8h-12h - Chiều: 13h30-17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Monster QC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Monster QC

Monster QC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

