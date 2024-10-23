Tuyển Kế toán tổng hợp Monster QC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty Monter QC, đường Di Ái, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Báo giá, mua hàng, kiểm tra chứng từ thanh toán

- Làm hợp đồng mua- bán hàng hóa

- Kiểm soát xuất nhập kho vật tư

- Hạch toán dữ liệu lên phần mềm Misa

- Lập các báo cáo thuế định kỳ theo quy định

Yêu Cầu Công Việc

- Thành thạo các phần mềm office work, excel, misa - Chịu được áp lực công việc, trung thực, chịu khó, ham học hỏi. Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

- Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm

Tại Monster QC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12tr-16tr. Lương trả theo năng lực.

- Nghỉ lễ Tết theo quy định, thưởng lương tháng 13

- Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7: Sáng: 8h-12h - Chiều: 13h30-17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Monster QC

