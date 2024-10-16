Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, toàn nhà Sông Hồng land, số 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm duy trì công tác hạch toán kế toán, đối chiếu, khóa sổ và hỗ trợ Kế toán trưởng lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty tuân thủ các qui định kế toán tài chính hiện hành.

Lập các báo cáo kê khai và hỗ trợ quyết toán thuế định kỳ và hàng năm cho Cơ quan quản lý thuế, làm việc và giải trình với Cơ quan thuế, báo cáo và đề xuất các giải pháp xử lý thuế phát sinh.

Lập các báo cáo quản trị hoạt động theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc Công ty.

Tham gia xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính.

Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của Công ty theo đúng quy định.

Tham gia kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của Công ty.

Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên. Báo cáo trực tiếp: Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực Kế toán và 2 năm làm kế toán tổng hợp với quy mô công ty từ 50 nhân sự trở lên

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, các phần mềm kế toán.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, luật thuế, các quy định về kế toán.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH

