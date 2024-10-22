Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

A. Nội DUNG CÔNG VIỆC CHỦ YẾU:

I. Thuế :

1. Thực hiện xuất hóa đơn VAT khi có đề xuất đã được duyệt

2. Tập hợp chứng từ, rà soát chi phí, Lập tờ khai thuế GTGT quý

3. Phối hợp với KTT lập BCTC năm, báo cáo quyết toán thuế hàng năm

4. Phối hợp với KTT chuẩn bị hồ sơ cung cấp cho ngân hàng thực hiện làm hợp đồng tín dụng hoặc gia hạn hợp đồng tín dụng

III. Theo dõi, giám sát, các chương trình bán hàng tặng quà:

1. Căn cứ theo danh sách thống kê do phòng sale admin gửi, soát xét lại số liệu doanh thu, doanh số các đại lý tham gia trương trình

2. Xác nhận vào đề xuất đối trừ công nợ, giao quà tặng cho đại lý để KTT làm căn cứ Duyệt đề xuất

IV. Công nợ phải thu:

1. Soát xét và lập báo cáo công nợ tuần, tháng

2. Kiểm soát hạn mức công nợ KH, cảnh báo công nợ quá hạn, công nợ xấu, dừng đơn hàng

3. Đốc thúc sale admin, kinh doanh thu hồi công nợ

4.Theo dõi, lưu trữ hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản đối chiếu công nợ phải thu

VI. Phần hành khác

1. Các công việc theo sự điều động của KTT

- Cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm về thuế ( lên được báo cáo thuế GTGT)

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng các ngày lễ, tết

- Du lịch, nghỉ mát, tổ chức sinh nhật quý, ngày hội gia đình và rất nhiều các chương trình sự kiện của Cty

-Thử việc 2 tháng, đóng bảo hiểm ngay sau khi lên chính thức

-Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7, CN)

- Môi trường làm việc tốt, nội bộ phòng KT đoàn kết, hỗ trợ nhau tốt

-Công ty cung cấp đầy đủ máy tính làm việc

