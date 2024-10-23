Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 975 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

- Rà soát, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ , đối chiếu hóa đơn chứng từ kế toán của Công ty để theo dõi và hạch toán trên phần mềm;

- Cập nhật kịp thời chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Rà soát số liệu lên báo cáo công nợ phải thu – phải trả

- Làm bảng tính lương

- Theo hợp đồng mua - bán hàng hóa;

- Rà soát số liệu kế toán chi tiết đã kê khai thuế GTGT, TNCN định kỳ theo quy định thuế hiện hành;

- Rà soát số liệu kế toán chi tiết đã tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm;

- Lập BCTC

- Các công việc phát sinh theo phân công của Trưởng bộ phận và Lãnh đạo Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Chăm chỉ, cẩn thận

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp

- Có kinh nghiệm làm từ 3 năm trở lên

- Sử dụng thành thạo Excel, Word, phần mềm kế toán Misa (là 1 lợi thế)

Quyền Lợi

- Mức lương: 15-17 triệu + Ăn trưa

- Hưởng nguyên lương trong thời gian thử việc.

- Trả lương vào mùng 5 hàng tháng

- Được trang bị đầy đủ thiết bị máy tính cấu hình cao.

- Được đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn giúp phát triển, nâng cao tay nghề.

- Có cơ hội thử sức trong các dự án lớn trong nước và quốc tế.

- Tiềm năng phát triển, thăng tiến trong ngành

- Môi trường trẻ trung, năng động & linh hoạt

- Thể dục thể thao đều đặn (Cầu lông, bi-a, thể hình ...)

- Bếp ăn trưa miễn phí

- Bảo hiểm theo quy đinh

- Các chế độ khác theo quy định luật lao động Việt Nam

