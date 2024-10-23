Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần EC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9, Đường 17 KCN Vsip Bắc Ninh, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Kiểm tra, hạch toán chứng từ xuất - nhập hàng

- Thanh toán trong nước và quốc tế ( ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thanh toán TT, LC).

- Lập báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, quý.

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.

- Kê khai thuế GTGT theo tháng

- Theo dõi chi tiết công nợ của khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận, Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhân viên Nữ, Tốt nghiệp đại học, có từ 1 năm kinh nghiệm

- Tuổi: 22-25

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán)

- Mong muốn làm việc và găn bó lâu dài

- Trung thực, nhanh nhẹn, giao tiếp và xử lý tình huống tốt, có năng lực nghiệp vụ kế toán

Tại Công ty Cổ phần EC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 9tr-12tr/tháng (theo năng lực), thời gian thử việc: 1 tháng

- Chế độ ăn trưa tại công ty

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, cung cấp máy tính làm việc

- Hưởng đầy đủ chế độ: BHYT, BHXH, BHTN, BHTN theo luật lao động

- Thưởng Quý theo hiệu quả công việc, lương tháng 13, ngày sinh nhật, ...

- Tham gia du lịch, nghỉ mát cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần EC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin