Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 – 86 D1 Khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng Thành phố, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Quản lý kiểm soát đội nhóm

Đánh giá và xác định các cơ hội kinh doanh mới để thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng trong thị trường hiện tại và tương lai.

Thiết lập mục tiêu kinh doanh và kế hoạch hoàn thành mục tiêu

Giám sát công việc của đội ngũ phụ trách và đánh giá nhân viên thường xuyên

Tuyển dụng và đào tạo nhân viên kinh doanh mới.

2. Giới thiệu sản phẩm dịch vụ của ông ty đến khách hàng

Tìm kiếm các khách hàng lớn, khách hàng thuộc Công ty, doanh nghiệp có quy mô lớn

Tìm hiểu rõ sản phẩm dịch vụ của công ty, và các sản phẩm dịch vụ của ngành chuyển phát nhanh hiện có trên thị trường để tư vấn cho khách hàng.

Phân tích, phân loại đối tượng khách hàng theo loại hàng hóa hoặc theo sản phẩm dịch vụ của công ty từ đó lên phương án tiếp cận.

3. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và các phòng ban liên quan

Giải quyết các vấn đề phát sinh từ khách hàng ví dụ như khiếu nại, phàn nàn, không hài lòng đến từ khách hàng.

Kết hợp đội nhóm Telesales, Sales, CSKH để phục vụ khách hàng

Kết hợp các phòng ban xử lý các trường hợp khách hàng yêu cầu như Kế toán (đối soát), Vận hành (quy trình vận hành đơn hàng,…), Bưu cục (nhận/ giao đơn hàng,…)

4. Nghiên cứu thị trường: Thu thập các thông tin về chính sách, giá cả, sản phẩm, cách bố trí nhân sự, bưu cục, quy chế vận hành của đối thủ.

5. Hỗ trợ và chịu trách nhiệm chính hạng mục của công ty: Hỗ trợ trực tiếp và báo cáo các vấn đề liên quan đến hạng mục được giao.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 25 tuổi trở lên

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế,…

Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương;

Có kinh nghiệm trong ngành chuyển phát nhanh.

Khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực cao trong công việc.

Khả năng xử lý tình huống nhạy bén, tư duy mạch lạc rõ ràng, có tính hệ thống cao.

Tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN theo quy định của Nhà nước;

Thưởng các ngày lễ tết, tháng 13, kinh doanh hiệu quả…;

Cung cấp máy tính bàn và điện thoại phục vụ công việc;

Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao khả năng và nghiệp vụ của bản thân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)

