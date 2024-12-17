Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Silver Star Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 127 Đường số 5. Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp tổ chức và vận hành sự kiện, các giải golf do công ty tổ chức

Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng, đối tác và phát triển mối quan hệ với khách hàng mới, cũ

Xây dựng, quản lý KPI công việc của phòng Kinh Doanh và các nhân sự trong phòng

Phát triển và triển khai các chiến lược bán hàng trên các kênh Social và sàn TMĐT

Đề xuất phương án xây dựng sản phẩm: Đánh giá sự phù hợp của các yêu cầu kỹ thuật và khả năng đáp ứng của sản phẩm. Xây dựng dự toán giá thành

Quản lý và vận hành hoạt động của Phòng kinh doanh nhằm đạt mục tiêu doanh số và các mục tiêu tăng trưởng khác

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh bao gồm tuyển dụng, đào tào, phát triển, khuyến khích và gắn kết nhân viên

Phối hợp với bộ phận Marketing, Event thực hiện chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty

Tham gia xây dựng sản phẩm,

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 27 - 50 tuổi, chỉ tuyển Nam

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm là quản lý. Đặc biệt nếu từng làm công việc bán hàng và từng quản lý đội ngũ bán hàng sẽ là lợi thế.

Năng động, sáng tạo

Am hiểu về bộ môn Golf là một thế mạnh

Có thể tham dự vào công tác tổ chức tại các sự kiện, giải golf do công ty tổ chức trên toàn quốc, nước ngoài

Tốt nghiệp đại học và muốn tìm kiếm một công việc phát triển lâu dài.

Thái độ trách nhiệm, chủ động, hết mình vì công việc.

Có tư duy tích cực và thói quen tập trung vào giải pháp để giải quyết vấn đề.

Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi, sẵn sàng học tập để phát triển bản thân.

Tại Công ty CP Silver Star Media Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được du lịch trong và ngoài nước hằng năm.

Cơ hội thăng tiến để trở thành Giám Đốc Kinh Doanh rõ ràng.

Tham gia BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định như thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc cuối năm, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch năm...

Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, tham gia các sự kiện lớn, gặp gỡ các doanh nhân, CEO, chủ doanh nghiệp cả trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Silver Star Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin