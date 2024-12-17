Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Silver Star Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty CP Silver Star Media
- Hồ Chí Minh: 127 Đường số 5. Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp tổ chức và vận hành sự kiện, các giải golf do công ty tổ chức
Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng, đối tác và phát triển mối quan hệ với khách hàng mới, cũ
Xây dựng, quản lý KPI công việc của phòng Kinh Doanh và các nhân sự trong phòng
Phát triển và triển khai các chiến lược bán hàng trên các kênh Social và sàn TMĐT
Đề xuất phương án xây dựng sản phẩm: Đánh giá sự phù hợp của các yêu cầu kỹ thuật và khả năng đáp ứng của sản phẩm. Xây dựng dự toán giá thành
Quản lý và vận hành hoạt động của Phòng kinh doanh nhằm đạt mục tiêu doanh số và các mục tiêu tăng trưởng khác
Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh bao gồm tuyển dụng, đào tào, phát triển, khuyến khích và gắn kết nhân viên
Phối hợp với bộ phận Marketing, Event thực hiện chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty
Tham gia xây dựng sản phẩm,
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm là quản lý. Đặc biệt nếu từng làm công việc bán hàng và từng quản lý đội ngũ bán hàng sẽ là lợi thế.
Năng động, sáng tạo
Am hiểu về bộ môn Golf là một thế mạnh
Có thể tham dự vào công tác tổ chức tại các sự kiện, giải golf do công ty tổ chức trên toàn quốc, nước ngoài
Tốt nghiệp đại học và muốn tìm kiếm một công việc phát triển lâu dài.
Thái độ trách nhiệm, chủ động, hết mình vì công việc.
Có tư duy tích cực và thói quen tập trung vào giải pháp để giải quyết vấn đề.
Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi, sẵn sàng học tập để phát triển bản thân.
Tại Công ty CP Silver Star Media Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến để trở thành Giám Đốc Kinh Doanh rõ ràng.
Tham gia BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định như thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc cuối năm, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch năm...
Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, tham gia các sự kiện lớn, gặp gỡ các doanh nhân, CEO, chủ doanh nghiệp cả trong và ngoài nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Silver Star Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
