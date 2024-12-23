Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN LPE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lãnh đạo và quản lý đội ngũ bán hàng để đạt mục tiêu doanh số.

Phát triển và thực hiện chiến lược bán hàng trong lĩnh vực giáo dục.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

Phân tích thị trường để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Theo dõi và báo cáo kết quả bán hàng cho cấp quản lý.

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên bán hàng để nâng cao kỹ năng và hiệu suất.

Thực hiện các hoạt động tiếp thị để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên trong giáo dục.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm xuất sắc.

Khả năng giao tiếp và thương lượng tốt.

Kinh nghiệm xây dựng chiến lược kinh doanh và kế hoạch bán hàng.

Tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Tốt nghiệp đại học trong lĩnh vực liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN LPE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn và thưởng doanh số.

Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và phát triển chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ và chính sách chăm sóc sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN LPE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.