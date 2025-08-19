Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 28 Đường Thịnh Liệt Mới, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Lên bản vẽ thiết kế sơ bộ và thiết kế kỹ thuật cho hệ thống điện mặt trời áp mái và mặt đất (sử dụng phần mềm chuyên ngành như AutoCAD, PVSyst, SketchUp...).
Tham gia khảo sát thực tế tại công trình: đánh giá kết cấu mái, hướng – góc nghiêng, vị trí lắp đặt, hiện trạng điện và các điều kiện thi công.
Bóc tách khối lượng, lập danh sách vật tư thiết bị phù hợp cho từng công trình.
Giám sát kỹ thuật quá trình thi công: phối hợp với đội lắp đặt, đảm bảo đúng bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.
Kiểm tra, nghiệm thu hệ thống, hỗ trợ vận hành thử và bàn giao hệ thống cho khách hàng.
Tư vấn kỹ thuật các dòng sản phẩm thiết bị công nghiệp: động cơ, biến tần, máy bơm, thiết bị điện – điện tử, vật tư phụ trợ...
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong quá trình tư vấn khách hàng, lập báo giá kỹ thuật, đàm phán phương án giải pháp phù hợp.
Cập nhật thông số kỹ thuật, tài liệu sản phẩm và đào tạo nội bộ cho các bộ phận liên quan.
Tham gia làm việc cùng nhân sự kinh doanh để xây dựng giải pháp tổng thể cho khách hàng (về kỹ thuật & vật tư).
Hỗ trợ đánh giá tính khả thi các phương án lắp đặt và đề xuất giải pháp tối ưu.
Góp phần phát triển thị trường tại khu vực phụ trách thông qua tư vấn kỹ thuật và giải pháp thực tế.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 24 đến 40 tuổi.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, ứng viên sẽ được đào tạo từ đầu để phù hợp với lĩnh vực mà công ty đang kinh doanh. Ưu tiên những người yêu thích kinh doanh và quan tâm đến lĩnh vực điện, công nghiệp.
Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử, cơ điện tử, năng lượng tái tạo hoặc các ngành kỹ thuật liên quan.
Có kiến thức nền tảng về hệ thống điện mặt trời, bản vẽ kỹ thuật và các thiết bị điện công nghiệp.
Kỹ năng làm việc thực tế tại công trình và khả năng phối hợp với đội ngũ kỹ thuật – thi công.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kỹ thuật dự án, kỹ thuật bán hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật khách hàng.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15 - 30 triệu VND/tháng
Được tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng từ phòng Đào tạo và các quản lý cấp cao
Có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý sau 18 tháng
Đi du lịch trong và ngoài nước hàng năm theo contest tùy thời điểm
Được làm việc tại môi trường văn phòng hiện đại, sáng tạo, không gian mở khơi gợi nguồn cảm hứng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 48 Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

