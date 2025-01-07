Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8h30 - 12h30, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Nắm vững kỹ thuật bán hàng từ Telesale đến Direct Sale,...

Biết cách quản lý và push sales đa kênh : Telesales, Inbox check, Market sales,....

Làm việc với Marketing và Production để hiểu rõ được tính năng và sản phẩm

Training và dẫn dắt, truyền lửa cho các thành viên trong nhóm

Update sales script thường xuyên để hấp dẫn nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

Xây dựng process và cách quản lý của cho toàn bộ team Sales.

Hướng dẫn, theo dõi và đánh giá các bạn team member.

Phân tích kết quả kinh doanh và xây dựng kế hoạch để cải thiện hiệu suất.

Theo dõi số liệu kinh doanh và lập báo cáo doanh thu hàng Tuần/Tháng/Quý.

Xây dựng, phát triển mối quan hệ khách hàng.

Xây dựng kế hoạch và chiến lược để phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh do Công ty đề ra.

Lập, phân bố chỉ tiêu và triển khai chiến lược kinh doanh tháng/quý, nhằm hoàn thành mục tiêu tăng

Quản lý và phân chia dữ liệu data phù hợp tới từng thành viên trong team;

Đưa ra những chiến lược tiếp cận với list data khách hàng cũ, thu hút và giành niềm tin đối với khách hàng mới.

Tham gia vào quá trình tuyển dụng, bảo đảm số lượng nhân viên trong team.

Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc điều hành.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, hoặc lĩnh vực liên quan

Độ tuổi: 25 – 40

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Sale leader tại các công ty phần mềm, website, thương mại điện tử hoặc các ngành liên quan.

Từng dẫn dắt đội ngũ nhân viên kinh doanh từ 5 người trở lên

Đam mê trong lĩnh vực kinh doanh, có kinh nghiệm hay hiểu biết về thương mại điện tử là một lợi thế.

Chịu được áp lực công việc.

Tự tin vào khả năng giao tiếp của bản thân mình và định hướng chi tiết tốt.

Có khả năng set up, build team và khai thác thông tin khách hàng đa kênh.

Có mong muốn và sẵn sàng học hỏi liên tục và chấp nhận những thử thách mới.

Có năng lực quản lý, có tư duy chiến lược, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 18 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 12 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO

