Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thưởng KPI (doanh số team) không giới hạn. Lương cứng 10 - 13 triệu. Tổng thu nhập hấp dẫn lên đến 25 - 35 triệu. - Thưởng Tết (lương tháng 13); thưởng theo kết quả kinh doanh; thưởng nóng... - BHXH/BHYT/BHTN theo quy định của pháp luật; đảm bảo đầy đủ các cơ chế phúc lợi đi kèm với BHXH; 12 ngày phép/năm; nghỉ lễ theo quy định Nhà nước; và các phúc lợi nhân viên khác như liên hoan, sinh nhật, du lịch company trip (teambuilding). - Cơ hội được thử thách, thăng tiến lên vị trí Sales manager (trưởng, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Quản lý và hỗ trợ đội nhóm telesales tư vấn tuyển sinh đạt được mục tiêu Công ty đề ra (chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn).

- Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo, theo dõi và đánh giá các thành viên trong nhóm.

- Báo cáo kết quả và chỉ số cho cấp trên; phối hợp với các bộ phận khác trong các công việc liên quan.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ (dưới 32 tuổi); có laptop cá nhân. Tốt nghiệp CĐ - ĐH tất cả các ngành.

- Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Sales Team Leader); từng quản lý team ít nhất 5 người.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý sales ở mảng giáo dục-đào tạo (đặc biệt là Anh ngữ) hoặc mô hình sales "Why - Now".

- Ứng viên có kinh nghiệm quản lý sales ở các ngành nghề khác vẫn có thể nộp đơn ứng tuyển nếu có sự yêu thích về giáo dục.

- Có kỹ năng xử lý tình huống, chốt sales; giao tiếp tốt, linh hoạt.

- Có khả năng quản lý, theo dõi, tổ chức công việc, hỗ trợ đội nhóm Sales đạt được mục tiêu Công ty đề ra (chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 35 triệu VND

Lương cứng: 10 - 13 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin