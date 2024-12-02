Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 26 Nguyễn Cơ Thạch

- khu đô thị SALA

- Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Quản lý dẫn dắt nhân sự trong phòng đạt kế hoạch mục tiêu Doanh số giao
- Số lượng nhân sự quản lý trực tiếp: 03 - 06 nhân sự.
- Tìm kiếm khách hàng quan tâm sản phẩm Nội thất như Sofa/ Bàn ghế ăn.
- Tìm kiếm và cộng tác với đối tác Kiến trúc sư, Sale bán chéo để khai thác danh sách khách hàng
- Gặp gỡ và tư vấn, chăm sóc khách hàng tại Công trình, Showroom
- Chăm sóc khách hàng do Phòng quản lý.
- Tổng hợp kế hoạch và báo cáo công việc theo tuần/tháng/quý/năm theo yêu cầu.
- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác để triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty một cách hiệu quả nhất

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn bán hàng (Đặc biệt là sản phẩm cao cấp cho đối tượng khách hàng thượng lưu)
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm về nội thất.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Định hướng khách hàng và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli Thì Được Hưởng Những Gì

1. Quyền Lợi Lương: 9-15M + hoa hồng cá nhân + hoa hồng đội nhóm
2. Quyền Lợi Cơ Bản:
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện.
- Đào tạo chuyên nghiệp và hỗ trợ phát triển kỹ năng, các khóa học kỹ năng cho QL, các khóa học
- Mức lương cạnh tranh và thưởng hấp dẫn.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
- Chế độ nghỉ phép và bảo hiểm đầy đủ.
3. Quyền Lợi Đặc Biệt:
- Cổ Phiếu Ưu Đãi: Sau một-hai năm gắn bó và cống hiến, nhân viên đạt thành tích và thấy phù hợp sẽ có cơ hội mua cổ phiếu của công ty với giá ưu đãi. Đây không chỉ là lợi ích tài chính mà còn thể hiện sự tin tưởng và cam kết lâu dài của chúng tôi đối với đội ngũ nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 02 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

