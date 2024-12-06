Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH BÌNH DÂN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BÌNH DÂN VIỆT NAM
Mức lương
14 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 299/23G Lý Thường Kiệt, F15, Q11, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 14 - 25 Triệu
Thời gian làm việc: 8H/ ngày: 8H - 12H ; 13H30 - 17H30.
Tổ chức: Bán các dịch vụ, PR và KTX qua môi trường internet, MXH ...v.v.
Quản lý khối CTV.
Quản lý và phát triển nhân sự tổ.
Nhiệm vụ khác cấp trên giao.
Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu bắt buộc.
Có kinh nghiệm vị trí tổ trưởng KD trở lên nghành lưu trú, KS hoặc Dvu liên quan từ 1 năm.
Trình độ chuyên nghành KD-Marketing cấp Cao đẳng trở lên.
Sử dụng tốt web, MXH, các nền tảng internet tương tác tốt để phát triển khối CTV.
Có kinh nghiệm quản lý, phát triển đội nhóm.
2. Yêu cầu không bắt buộc: (nếu có là lợi thế).
Tuổi: 30 – 50, không đúng tuổi nếu chuyên môn tốt báo cáo BGĐ xem xét.
Sử dụng công cụ Chát GPT, ứng dụng Al trong công việc là lợi thế.
Có kinh nghiệm vị trí tổ trưởng KD trở lên nghành lưu trú, KS hoặc Dvu liên quan từ 1 năm.
Trình độ chuyên nghành KD-Marketing cấp Cao đẳng trở lên.
Sử dụng tốt web, MXH, các nền tảng internet tương tác tốt để phát triển khối CTV.
Có kinh nghiệm quản lý, phát triển đội nhóm.
2. Yêu cầu không bắt buộc: (nếu có là lợi thế).
Tuổi: 30 – 50, không đúng tuổi nếu chuyên môn tốt báo cáo BGĐ xem xét.
Sử dụng công cụ Chát GPT, ứng dụng Al trong công việc là lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH BÌNH DÂN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
3.1. Kiểm tra năng lực 1 tháng.
Lương thử việc: 85% LCB.
Thưởng.
Thưởng hoàn thành tốt công việc: BGĐ quyết định.
Vượt chỉ tiêu công việc: 80% mức chính thức.
3.2. Quyền lợi chính thức:
- Quyền lợi cơ bản: LCB + Trợ cấp vị trí công tác: 9.5tr + 4.5tr/tháng.
- Thưởng vượt chỉ tiêu: Trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp.
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Lương thử việc: 85% LCB.
Thưởng.
Thưởng hoàn thành tốt công việc: BGĐ quyết định.
Vượt chỉ tiêu công việc: 80% mức chính thức.
3.2. Quyền lợi chính thức:
- Quyền lợi cơ bản: LCB + Trợ cấp vị trí công tác: 9.5tr + 4.5tr/tháng.
- Thưởng vượt chỉ tiêu: Trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp.
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÌNH DÂN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI