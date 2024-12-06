Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH BÌNH DÂN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu

Mức lương 14 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 299/23G Lý Thường Kiệt, F15, Q11, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 14 - 25 Triệu

Thời gian làm việc: 8H/ ngày: 8H - 12H ; 13H30 - 17H30.

Tổ chức: Bán các dịch vụ, PR và KTX qua môi trường internet, MXH ...v.v.

Quản lý khối CTV.

Quản lý và phát triển nhân sự tổ.

Nhiệm vụ khác cấp trên giao.

Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc.

Có kinh nghiệm vị trí tổ trưởng KD trở lên nghành lưu trú, KS hoặc Dvu liên quan từ 1 năm.

Trình độ chuyên nghành KD-Marketing cấp Cao đẳng trở lên.

Sử dụng tốt web, MXH, các nền tảng internet tương tác tốt để phát triển khối CTV.

Có kinh nghiệm quản lý, phát triển đội nhóm.

2. Yêu cầu không bắt buộc: (nếu có là lợi thế).

Tuổi: 30 – 50, không đúng tuổi nếu chuyên môn tốt báo cáo BGĐ xem xét.

Sử dụng công cụ Chát GPT, ứng dụng Al trong công việc là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH BÌNH DÂN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

3.1. Kiểm tra năng lực 1 tháng.

Lương thử việc: 85% LCB.

Thưởng.

Thưởng hoàn thành tốt công việc: BGĐ quyết định.

Vượt chỉ tiêu công việc: 80% mức chính thức.

3.2. Quyền lợi chính thức:

- Quyền lợi cơ bản: LCB + Trợ cấp vị trí công tác: 9.5tr + 4.5tr/tháng.

- Thưởng vượt chỉ tiêu: Trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp.

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÌNH DÂN VIỆT NAM

