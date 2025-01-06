Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng, thưởng doanh thu theo hiệu quả thực tế, các loại trợ cấp phục vụ công việc. Chia thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh của công ty và khu vực phụ trách. Môi trường trẻ trung, thỏa sức sáng tạo, triển khai các Phương án mới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công việc và năng lực bản thân., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

I. Mô tả công việc:

Lập kế hoạch kinh doanh B2B:

Xây dựng kế hoạch kinh doanh và phát triển kênh khách hàng doanh nghiệp (B2B).

Đề xuất chiến lược và mục tiêu doanh số cho nhóm theo từng quý/năm.

Phát triển khách hàng:

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối thiết bị điện tử, điện lạnh, đồ điện gia dụng.

Phân tích nhu cầu và đưa ra giải pháp phù hợp về dịch vụ bảo hành, sửa chữa, lắp đặt cho khách hàng doanh nghiệp.

Quản lý và phát triển đội nhóm:

Quản lý, đào tạo, và hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh trong nhóm để đạt được mục tiêu doanh số.

Phân công công việc, theo dõi hiệu quả làm việc, và khích lệ tinh thần đội nhóm.

Chăm sóc khách hàng và quản lý quan hệ:

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Xử lý các khiếu nại và yêu cầu đặc biệt từ khách hàng.

Báo cáo và đánh giá hiệu quả:

Theo dõi và phân tích dữ liệu kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động của nhóm.

Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần, tháng, và quý cho cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Có kiến thức tốt về kinh doanh, am hiểu thị trường điện gia dụng, điện máy.

- Kinh nghiệm: Có từ 03 năm kinh nghiệm Quản lý hoạt động Kinh doanh. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng Điện Gia dụng, Điện máy, Điện tử,...

- Kỹ năng/ Phẩm chất:

Có tư duy logic tốt, có thể đưa ra nhiều cách thức kinh doanh mới mẻ.

Có sự nhạy cảm với thị trường, nhìn nhận được các cơ hội mới.

Không ngại việc khó, không ngại đi thị trường.

Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T

