Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 259 Lê Quang Định, Phường 7, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

- Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số

- Vạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hang và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp

- Chịu trách nhiệm phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài

- Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales

- Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí

- Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường, đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới

- Ưu tiên có kinh nghiệm tại ví trí Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sale Team Leader)

- Hoặc đã từng tham gia vị trí nhân viên kinh doanh nhưng luôn đạt/ vượt doanh số

- Có trách nhiệm và tinh thần làm việc cao

- Thành thạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức

- Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về công nghệ và sản phẩm

Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Sẵn sàng thoả thuận mức lương theo năng lực (range lương cứng đề xuất 15.000.000 - 20.000.000)

- Tổng thu nhập bao gồm lương cứng + hoa hồng + thưởng + phụ cấp

- Thưởng nóng theo năng lực và thưởng định kỳ OKR hàng tháng

- Tham gia BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ theo Luật Lao Động

- Vì sản phẩm của Tanca là phần mềm quản lý nhân sự nên chúng tôi luôn hướng đến giá trị làm sao để nhân sự của mình được hạnh phúc nhất khi đi làm, chính vì thế tại Tanca quyền lợi nhân sự luôn được ưu tiên hàng đầu.

- Bạn có thể dễ dàng nói ra tâm tư nguyện vọng của mình đóng góp ý kiến cho Ban Lãnh Đạo sẵn sàng thay đổi để tốt hơn mà không phải lo ngại về khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới.

- Chúng tôi đánh giá nhân sự dựa trên nhiều tiêu chí từ thái độ, phong cách và quá trình làm việc chứ không chỉ nhìn vào con số.

- Chúng tôi luôn sát cánh trong quá trình trưởng thành của bạn qua Performance Review 1-2 lần/năm.

- Một môi trường startup Công nghệ và Global tiến luôn trong trạng thái phát triển và đổi mới sẽ cho bạn nhiều trải nghiệm và kiến thức qua từng ngày.

- Một Ban Văn Hoá vui vẻ đến từ vị trí Phòng Nhân Sự luôn mong chờ nhận được mọi lời phản hồi về chất lượng dịch vụ trong công ty và chất lượng công việc của bạn, chúng tôi không ngần ngại cải thiện để bạn có thể hài lòng nhất.

- Hoạt động nội bộ và chương trình đào tạo hàng tháng nhằm gắn kết và nâng cao tinh thần teamwork, phấn đấu phát triển cùng nhau.

- Tuy không phải là đội ngũ nhân sự giỏi nhất nhưng chúng tôi tự tin mình là một người bạn tốt nhất, chúng tôi xem Tanca là một gia đình, là anh em và không ai phải đi một mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH

