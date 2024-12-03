Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)

Trưởng nhóm kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19

- 19/2A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch nhân sự và làm việc cho team.
Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên, khách hàng.
Chịu trách nhiệm về doanh số của các thành viên trong nhóm theo tuần, tháng, quý, năm.
Tiếp nhận đào tạo cho nhân viên mới.
Báo cáo kết quả hoạt động của team định kỳ lên Giám Đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh và có ý nhất 3 năm ở vị trí tương đương.
Ứng viên có kinh nghiệm sàn thương mại điện tử có kinh nghiệm dẫn dắt đội, nhóm kinh doanh, kinh nghiệm đi thị trường, kinh doanh, tiếp thị sản phẩm
Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích làm việc với khách hàng
Am hiểu về marketing online
Ưu tiên tối thiếu đã có sẵn nguồn nhân viên/đội nhóm Sales 3 người.

Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp + KPI + hoa hồng cao
Đãi ngộ cấp quản lý
Thưởng lễ tết, thưởng theo thành tích nổi bật cá nhân
Chế độ bảo hiểm theo quy định.
Team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 19 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-kinh-doanh-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job265155
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/09/2025
Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eras Group
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Eras Group làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Eras Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/09/2025
Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eras Group
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Eras Group làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Eras Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Xây dựng Nhà Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty TNHH Xây dựng Nhà Việt
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MỀM LONG VÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MỀM LONG VÂN
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Nhất Tín Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Nhất Tín Logistics
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH QUÂN UY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH QUÂN UY
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
17 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Trên 14 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN G.DJS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN G.DJS
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 35 Triệu CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Trên 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN FINTECH RD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 80 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN FINTECH RD
Tới 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Beetechsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Beetechsoft
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH VÕ
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH AN HIỆU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AN HIỆU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
17 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH PRIMA THP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PRIMA THP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Trường An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Trường An
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH DECORNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DECORNOW
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 32 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
12 - 32 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUONG DINH HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUONG DINH HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH ANFIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ANFIN
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và XNK Lee Như làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và XNK Lee Như
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRADE CENTRE VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TRADE CENTRE VN
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HT GROUP
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN FINTECH RD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 80 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN FINTECH RD
Tới 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm