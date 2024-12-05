Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TP Tây Ninh - Cần Thơ ...và 2 địa điểm khác, Quận 5

• Xây dựng, quản lý đội ngũ Direct Sales

• Quản lý, giám sát hoạt động của đội nhóm 15-19 nhân viên

• Phân chia công việc, lên kế hoạch, mục tiêu làm việc đội nhóm một cách chuyên nghiệp

• Tuyển dụng, đào tạo, chọn lọc và thúc đẩy đội ngũ nhân viên

• Chịu trách nhiệm về doanh số, lên kế hoạch triển khai xuống cho đội ngũ nhân viên cấp dưới

• Hỗ trợ lực lượng bán hàng, xây dựng quy trình bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên

• Có dưới 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, mảng sale tài chính - ngân hàng

• Ưu tiên các bạn best sale những công ty tài chính

• Ưu tiên bạn trưởng nhóm đã có sẵn member team từ 7 người trở lên

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương + Thưởng canh trạnh => thu nhập 20-30 triệu

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp

• Lộ trình thăng tiến rõ ràng

• Bảo hiểm BSH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

