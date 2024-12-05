Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: TP Tây Ninh

- Cần Thơ ...và 2 địa điểm khác, Quận 5

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

• Xây dựng, quản lý đội ngũ Direct Sales
• Quản lý, giám sát hoạt động của đội nhóm 15-19 nhân viên
• Phân chia công việc, lên kế hoạch, mục tiêu làm việc đội nhóm một cách chuyên nghiệp
• Tuyển dụng, đào tạo, chọn lọc và thúc đẩy đội ngũ nhân viên
• Chịu trách nhiệm về doanh số, lên kế hoạch triển khai xuống cho đội ngũ nhân viên cấp dưới
• Hỗ trợ lực lượng bán hàng, xây dựng quy trình bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên
• Có dưới 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, mảng sale tài chính - ngân hàng
• Ưu tiên các bạn best sale những công ty tài chính
• Ưu tiên bạn trưởng nhóm đã có sẵn member team từ 7 người trở lên

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương + Thưởng canh trạnh => thu nhập 20-30 triệu
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng
• Bảo hiểm BSH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 26 Phan Đình Phùng, P. Nam Hà, Tp Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

