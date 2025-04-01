Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP ĐT Và PT Y Tế An Sinh làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty CP ĐT Và PT Y Tế An Sinh
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: 296 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh
- Xây dựng danh mục, biểu mẫu dự thầu liên quan đến danh mục trong Hồ sơ mời thầu.
- Phối hợp với tổ pháp lý và các phòng ban liên quan hoàn thiện Hồ sơ dự thầu.
- Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa.
- Các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của Công ty.
Yêu Cầu Công Việc
- Có kinh nghiệm làm kế toán, làm văn bản, hồ sơ hành chính và các bảng biểu Excel
Quyền Lợi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP ĐT Và PT Y Tế An Sinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
