Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP ĐT Và PT Y Tế An Sinh làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 296 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Xây dựng danh mục, biểu mẫu dự thầu liên quan đến danh mục trong Hồ sơ mời thầu.

- Phối hợp với tổ pháp lý và các phòng ban liên quan hoàn thiện Hồ sơ dự thầu.

- Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa.

- Các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm kế toán, làm văn bản, hồ sơ hành chính và các bảng biểu Excel

Tại Công Ty CP ĐT Và PT Y Tế An Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP ĐT Và PT Y Tế An Sinh

