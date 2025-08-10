Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương mại Tổng Hợp Hoàng Phát làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Thương mại Tổng Hợp Hoàng Phát
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: 124 Phan Đình Phùng, Khu đô thị Bình minh, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi quản lý công nơ, hợp đồng mua bán.
Quản lý hóa đơn điện tử đầu ra và đầu vào của công ty.,
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo các ứng dụng văn phòng
Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành thiết bị văn phòng,
Tại Công ty TNHH Thương mại Tổng Hợp Hoàng Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương theo thỏa thuận (tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Có hỗ trợ đóng bảo hiểm và lương tháng 13
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh
Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Tổng Hợp Hoàng Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
