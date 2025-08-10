Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương mại Tổng Hợp Hoàng Phát làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 124 Phan Đình Phùng, Khu đô thị Bình minh, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi quản lý công nơ, hợp đồng mua bán.

Quản lý hóa đơn điện tử đầu ra và đầu vào của công ty.,

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo các ứng dụng văn phòng

Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành thiết bị văn phòng,

Tại Công ty TNHH Thương mại Tổng Hợp Hoàng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận (tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Có hỗ trợ đóng bảo hiểm và lương tháng 13

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh

Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Tổng Hợp Hoàng Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.