Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty Cổ phần Express Thành Đạt làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa MB, Số 6 Đường Nguyễn Hoàng Tôn - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Khảo sát, thu thập thông tin các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ lĩnh vực logistics:

Xây dựng phương án giá cho các dự án của công ty, bao gồm: Giá chào thầu các Khách hàng. Giá cho hệ thống thầu phụ;

Xây dựng tiêu chuẩn đối tác, nhà thầu phụ theo từng cấp độ để hướng tới quy hoạch hệ thống đối tác, nhà thầu phụ của Công ty;

Xác nhận nhu cầu hàng hóa/dịch vụ từ các phòng ban/cấp trên;

Tìm kiếm nguồn cung ứng và thu hút các nhà cung cấp đáng tin cậy;

Đàm phán giá cả và hợp đồng với các nhà cung cấp để đảm bảo các điều khoản có lợi;

Xem xét các hợp đồng hiện có với các nhà cung cấp để đảm bảo tính khả thi đang diễn ra.

Theo dõi, cập nhật giá cả hàng hóa/ dịch vụ/thị trường:

Nắm bắt giá cả hàng hóa/dịch vụ trên thị trường tiến hành so sánh đối chiếu với hệ thống NCC của Công ty nhằm đưa ra những lựa chọn tối ưu phù hợp với tính chất/nhu cầu dự án;

Thường xuyên cập nhật tình hình biến động về giá cả, đưa ra dự báo biến động và giải pháp ứng phó kịp thời đảm bảo hiệu quả cho Công ty.

Quản lý nguồn NCC hàng hóa/dịch vụ:

Xây dựng danh sách các nhà cung cấp tiềm năng và tiến hành đánh giá năng lực của các nhà cung cấp dựa trên các tiêu chí cụ thể để tìm ra nhà cung cấp phù hợp nhất với từng dự án;

Lập kế hoạch, quản lý và đánh giá hoạt động hậu cần liên lạc với các bên liên quan nội bộ, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, công ty vận tải và khách hàng;

Đảm bảo nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ các chính sách hoặc thủ tục của công ty đối với vận chuyển sản phẩm hoặc giao hàng;

Giải quyết các vấn đề liên quan đến vận tải, hệ thống hậu cần hoặc các vấn đề của khách hàng;

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp;

Định kỳ đánh giá chất lượng NCC;

Các nhiệm vụ khác

Giám sát chặt chẽ quy trình và chi phí thu mua;

Lập báo cáo về chất lượng, số lượng, giá cả hàng hoá/dịch vụ;

Nghiên cứu thị trường và các đối thủ cạnh tranh;

Các nhiệm vụ khác do quản lý trực tiếp giao.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Logistics; Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Chuỗi cung ứng, Purchasing,...

Yêu cầu ứng viên có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu giỏi, excel tốt.

Kỹ năng thuyết trình, xử lý tình huống và ra quyết định.

Có hiểu biết về nghiên cứu thị trường.

Nắm bắt vấn đề nhanh, tinh thần chủ động và luôn hướng đến mục tiêu trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Express Thành Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Mức lương: 14-16 tr/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực).

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật.

Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định Công ty: Lương tháng 13, ngày nghỉ lễ, Tết, trung thu, sinh nhật, teambuilding, ...

Được học tập và phát triển bản thân theo lộ trình thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Express Thành Đạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.