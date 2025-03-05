Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO

Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25/28 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

Livestream cực đỉnh trên TikTok, giao lưu và kết nối với cộng đồng fan đông đảo.
Được hướng dẫn chi tiết về nội dung, phong cách livestream ngay cả khi bạn chưa có kinh nghiệm.
Tự do sáng tạo – bạn có thể chọn cách livestream riêng biệt: trò chuyện, hát, nhảy, kể chuyện, hoặc thể hiện những tài năng độc đáo khác.
Linh hoạt địa điểm livestream: bạn có thể stream tại nhà hoặc văn phòng, tùy thích!

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tài khoản TikTok đã có từ 1.000 followers trở lên.
Kỹ năng giao tiếp tốt và không ngại đứng trước ống kính.
Đam mê sáng tạo và khả năng thu hút người xem.

Tại CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo miễn phí, từ cơ bản đến nâng cao, để bạn tự tin livestream.
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, và chuyên nghiệp.
Cơ hội hợp tác với các nhãn hàng lớn, mở rộng tầm ảnh hưởng.
Thu nhập hấp dẫn từ 5M đến 20M/tháng, không giới hạn!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO

CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 25/28 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

