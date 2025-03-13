Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát thị trường để tìm kiếm nguồn vật tư đa dạng, phong phú, có giá thành cạnh tranh, đảm bảo chất lượng;

Đàm phán, thương thảo và hoàn thiện cá đơn hang, Hợp đồng mua vật tư, hàng hóa với Nhà thầu, NCC để có được hàng hóa chất lượng, giá cả tốt nhất và trình Ban lãnh đạo xem xét duyệt giá;

Tiến hành mua hàng và tổ chức giao nhận hang cho các dự án;

Theo dõi hồ sơ mua hàng, chứng từ thanh toán từ các dự án;

Đề xuất hướng xử lý đối với hàng hóa vật tư nếu thấy cần thiết;

Làm hồ sơ thanh toán cho Nhà thầu phụ, NCC và chuyển đầy đủ hồ sơ, chứng từ mua hàng hóa cho Phòng Kế toán thanh toán;

Lưu trữ hồ sơ liên quan đến công việc được giao;

Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu

Đảm bảo việc mua hàng đúng chất lượng, số lượng và thời gian theo quy định;

Giao hàng đúng nơi, đúng số lượng, chất lượng và thời gian theo đơn đặt hàng;

Cập nhật chi phí vật tư Công trình - Làm hồ sơ thanh toán cho các Giám sát, chỉ huy, Xưởng

Đặt mua vật tư cho kho, nhận vật tư, đếm kiểm tra vật tư;

Sắp xếp hàng hóa vật tư trong kho, và cấp phát Vật tư cho từng Dự án;

Theo dõi, cập nhật tình hình cấp phát vật tư: Tổng nhập, Xuất, tồn kho vật tư;

Cập nhật các mục vật tư cấp phát cho công trình theo từng Dự án;

Theo dõi, cập nhật và cấp phát áo đồng phục Công nhân cho Công nhân và nhà thầu;

Sắp xếp, cấp phát CCCD thi công cho công trình;

Theo dõi công Trình mượn CCDC, tiếp nhận CCDC được trả về kho từ công trình;

Đề xuất bảo hành, bảo trì CCDC, máy móc thiết bị Thi công;

Tiếp nhận đặt mua công cụ dụng cụ, máy móc Thi công;

Các yêu cầu khác từ BGD hoặc cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, thương mại, thống kê hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí tương đương

Tiếng Anh chuyên ngành (tương đương trình độ B)

Thành thạo tin học văn phòng (giỏi Word, excel)

Đã từng làm việc cho các Công ty thi công nội thất, am hiểu các vật tư – thiết bị phục vụ cho việc Thi công

Am hiểu quy định của Luật thương mại, quy trình mua bán, chức năng nhiệm vụ của Phòng Vật tư

Kỹ năng tư duy: Có khả năng lập kế hoạch, phân tích, báo cáo, thống kê, làm việc với dữ liệu,

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Thích ứng tốt với môi trường làm việc, tính tình thật thà, trung thực, chịu khó

Cẩn thận, tỉ mỉ và chịu khó trong công việc.

Lương thoả thuận theo năng lực khi phỏng vấn trực tiếp.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 khi làm đủ 12 tháng

Huấn luyện và đào tạo chuyên môn thường xuyên

Team building/ Company trip

Môi trường làm việc mở, thân thiện và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun

