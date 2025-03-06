Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS

Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- ấp Nhân Hòa, Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin hàng hoá từ QLKD lên form báo giá . Lập báo giá, trình ký & gửi khách hàng .
Soạn thảo & kiểm tra nội dung hợp đồng, trình ký & gửi khách hàng, scan và lưu file.
Tiếp nhận và chuyển thông tin liên quan đến công việc của hoạt động dịch vụ khách hàng .
Gửi các hồ sơ theo yêu cầu cho khách hàng: Hồ sơ năng lực, giấy phép KD, hình ảnh, phiếu cân, danh sách người & xe…
Tiếp các đoàn đánh giá nhà cung cấp.
Báo lịch xe vận chuyển (nếu có phát sinh)
Tư vấn thủ tục môi trường: đăng ký sổ chủ nguồn thải, báo cáo quản lý chất thải, biên bản kiểm tra, …
Kiểm tra số liệu chất thải, phế liệu hàng ngày trên phiếu giao nhận.
Đối chiếu số liệu chất thải, phế liệu trên phần mềm kế toán với khách hàng & xuất hóa đơn.
Giải quyết các sự cố phát sinh: Xử lý chứng từ gấp phục vụ kiểm tra, Biên bản điều chỉnh, biên bản hủy hóa đơn…
Làm chứng từ chất thải nguy hại gửi khách hàng
Tiếp nhận, kiểm tra & xử lý, hoàn thiện chứng từ chất thải nguy hại gửi khách hàng.
Theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch công việc đã đề ra
Làm thủ tục thanh toán tiền hàng cho khách .
Tổng hợp & làm biên bản nghiệm thu, biên bản bàn giao, đề nghị thanh toán gửi khách hàng .
Phối hợp và hỗ trợ PKT trong việc thu hồi công nợ khó đòi.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học trở lên (chuyên ngành Tài chính, QTKD, Môi Trường).
Am hiểu về pháp luật Môi trường, hải quan, PCCC…

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS Thì Được Hưởng Những Gì

Sau khi kí hợp đồng có đầy đủ các chế độ BHXH theo luật lao động
Chế độ phúc lợi công ty cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô BN2-25, KP 7 , Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

