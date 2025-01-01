Công việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Nhu cầu tuyển dụng giám sát hàng hoá và kho vận đang tăng cao vì kho hàng là bộ phận không thể thiếu trong các doanh nghiệp sản xuất. Để vận hành khu vực kho bãi hiệu quả không thể thiếu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Các nhà tuyển dụng đưa ra mức lương dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng cho các ứng viên tùy thuộc vào kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.

1. Nhu cầu tuyển dụng giám sát hàng hoá và kho vận

Giám sát hàng hoá và kho vận là những người chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra các hoạt động tại kho vận. Công việc chính của vị trí này là tham gia kiểm kê, lưu trữ đúng tiêu chuẩn, bố trí tiết kiệm không gian và bảo quản xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu theo trình tự và quy định của doanh nghiệp. Vì vai trò quan trọng của nhân viên giám sát hàng hoá và kho vận nên các doanh nghiệp luôn có nhu cầu tuyển dụng ứng viên ở vị trí này với kinh nghiệm lâu năm, kỹ năng chuyên môn tốt.

Theo một số báo cáo, kho bãi vẫn là phân khúc trong lĩnh vực ngành logistics hấp dẫn tại Việt Nam nhờ vào các hoạt động sản xuất, bán lẻ như thương mại hiện đại, dịch vụ thực phẩm. Tính đến cuối năm 2023, quy mô cung ứng ngành kho vận hiện đại của nước ta đạt gần 3,9 triệu m2 sàn. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2020-2023 là 23%, duy trì ở mức cao trong giai đoạn sắp tới. Đây là một trong những lý do khiến nhu cầu tuyển dụng nhân viên giám sát hàng hóa và kho vận tăng cao.

Có tới hàng trăm tin tuyển dụng vị trí giám sát kho hàng trên các trang web tìm việc mỗi tháng. Điều này chứng tỏ nhận lực trong ngành này còn thiếu khá nhiều. Các doanh nghiệp sẵn sàng đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn cho những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát hàng hóa và kho vận.

Trước sự phát triển của quy mô cung ứng ngành kho vận hiện đại, nhu cầu tuyển dụng giám sát hàng hoá và kho vận tăng cao

2. Mức lương trung bình của giám sát hàng hoá và kho vận

Theo thống kê từ trang tin Job3s, thu nhập của nhân viên giám sát hàng hóa và kho vận phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm của ứng viên cũng như quy mô công ty. Dưới đây là mức lương chi tiết:

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm Giám sát hàng hoá và kho vận Mức lương dao động ( VNĐ/tháng) Giám sát hàng hoá và kho vận (mới ra trường) 8.000.000 - 10.000.000 Giám sát hàng hoá và kho vận (1-3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 13.000.000 Giám sát hàng hoá và kho vận (3-5 năm kinh nghiệm) 13.000.000 - 15.000.000

Mức lương theo vị trí công việc

Việc làm Giám sát hàng hoá và kho vận Mức lương giao động ( VNĐ/tháng) Tuyển dụng Giám sát kho hàng hóa 12.000.000 - 14.000.000 Tuyển dụng Giám sát kho vận 12.000.000 - 15.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của giám sát hàng hoá và kho vận

Giám sát hàng hoá và kho vận là nhân viên chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý hàng hóa trong kho. Công việc của họ liên quan khá nhiều đến cách vận hành kho, xử lý hàng tồn hoặc xuất nhập hàng.

Quản lý chất lượng hàng hóa khi lưu kho

Sắp xếp hàng hóa đúng nơi quy định.

Bố trí điều kiện bảo quản hàng hóa theo đặc thù.

Kiểm kê, kiểm tra chất lượng hàng hóa mỗi ngày.

Điều phối nhân sự trong kho

Đào tạo, phân bổ nhiệm vụ cho các nhân sự trong phòng kho vận.

Đánh giá KPI định kỳ theo năm.

Theo sát tiến trình làm việc của nhân viên.

Đánh giá công việc tuần, tháng và đóng góp ý kiến quá trình làm việc của nhân viên.

Kiểm soát số lượng hàng hóa

Kiểm soát chặt chẽ số lượng hàng hóa, đảm bảo nhập xuất tồn kho ăn khớp với chứng từ và hệ thống.

Điều tra, báo cáo, giải trí khi có sự sai lệch.

Thiết lập lịch trình điều phối hàng hóa

Điều chỉnh tiến trình vận chuyển.

Điều phối hàng hóa xuất nhập kho.

Đề xuất mua thêm hoặc giải phóng hàng tồn khi cần.

Đào tạo, định hướng hoạt động kho vận

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên nguyên tắc an toàn lao động.

Giải thích các quy trình vận hành kho, thủ tục xuất nhập lưu trữ hàng.

Đề xuất cải tiến quy trình hoạt động kho vận

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải tiến chất lượng hoạt động của việc làm kho vận.

Đảm bảo khả năng đáp ứng cho hoạt động sản xuất khi có tình huống bất ngờ.

Bảo trì máy móc, trang thiết bị

Phối hợp với phòng kỹ thuật, lên kế hoạch bảo trì cơ sở vật chất.

Đảm bảo máy móc sẵn sàng hoạt động khi cần sử dụng.

Thực hiện các nguyên tắc an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Kiểm soát chi phí hoạt động của kho vận

Theo dõi, điều chỉnh chi phí nhiên liệu, điện nước, tăng ca.

Báo cáo với cấp trên khi có phát sinh để tăng ngân sách hoạt động.

Công việc của giám sát hàng hóa và kho vận liên quan đến việc quản lý toàn bộ kho hàng

4. Việc làm giám sát hàng hoá và kho vận phổ biến

Vị trí việc làm giám sát hàng hóa hiện nay phổ biến ở 2 lĩnh vực: giám sát kho hàng và giám sát kho vận. Tùy từng công việc và yêu cầu của công ty mà mỗi nhân viên có nhiệm vụ khác nhau.

4.1. Tuyển dụng Giám sát kho hàng hóa

Nhân viên giám sát kho hàng là người có trách nhiệm giám sát các công việc liên quan đến nhà kho như tiếp nhận hàng hoá, sắp xếp, lưu trữ, vận chuyển hàng trong kho.

Công việc chính:

Đào tạo, phân công và lập kế hoạch, giám sát các nhân viên kho, nhân viên phụ kho.

Đánh giá công việc của nhân viên hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, đưa ra ý kiến đóng góp.

Đối chiếu các số liệu, kiểm kê, vệ sinh kho theo tiêu chuẩn.

Giám sát, báo cáo số lượng hàng hóa khi xuất nhập, kiểm kê hàng hóa bị chênh lệch, tìm ra nguyên nhân.

Quản lý, điều phối hàng hóa tồn kho.

Thực hiện nguyên tắc an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.

Thực hiện công việc xuất nhập hàng về mặt chứng từ, thời gian giao.

4.2. Tuyển dụng Giám sát kho vận

Nhân viên giám sát kho vận là người có trách nhiệm quản lý vận hành kho. Công việc của họ là phân phối, giao nhận hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, có thể là từ nước xuất khẩu đến các nước nhập khẩu… theo nhiều phương thức khác nhau như đường hàng không, đường biển, đường đường bộ, đường sắt.

Công việc chính:

Lên kế hoạch và điều phối kho vận.

Bảo quản và lưu trữ hàng hóa trong kho vận.

Kiểm kê số lượng hàng hóa hiện tại.

Đảm bảo môi trường làm việc tuyệt đối an toàn.

Bố trí các phương tiện vận chuyển phù hợp.

Hoàn thành thủ tục, hồ sơ, chứng từ khi xuất nhập hàng hóa trong kho vận.

Theo sát các tiến trình vận chuyển hàng hóa.

Quản lý nhân sự của kho vận.

Thiết lập các báo cáo hoạt động kho vận.

5. Yêu cầu đối với việc làm giám sát hàng hoá và kho vận

Khi ứng tuyển vào vị trí giám sát hàng hóa và kho vận, bạn cần thỏa mãn các yêu cầu riêng của nhà tuyển dụng. Tùy từng lĩnh vực hoạt động và quy mô kho bãi mà các tiêu chí của doanh nghiệp khác nhau. Dưới đây là những yêu cầu chi tiết khi tuyển dụng giám sát hàng hoá và kho vận:

Yêu cầu chuyên môn

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, logistics hoặc quản trị kinh doanh… hoặc sở hữu những chứng chỉ đào tạo kho vận ngắn hạn.

Có kinh nghiệm trong vị trí tương đương giám sát kho vận từ 6 tháng trở lên.

Sử dụng phần mềm chuyên dụng thuần thục và tin học văn phòng thành thạo.

Có khả năng dùng ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp.

Có kỹ năng sử dụng máy tính để nhập số liệu, làm báo cáo cho cấp trên.

Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Có trách nhiệm với công việc đặc biệt là quản lý nhân sự và kho hàng.

Luôn chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên phải tuân thủ đúng các tiêu chí đảm bảo an toàn khi lao động.

Thúc đẩy tinh thần làm việc cho mọi người để hoàn thành tốt công việc được giao.

Kỹ năng đóng gói và bảo quản sản phẩm

Vị trí giám sát kho cần có khả năng đóng gói, bảo quản sản phẩm.

Áp dụng các kỹ năng cho tất cả các công đoạn từ nhận hàng, sắp xếp đến lưu trữ và xuất hàng đi.

Kỹ năng giám sát

Nhân viên giám sát kho cần chỉ đạo nhân viên làm việc.

Khi nhân viên phát sinh lỗi, kịp thời chấn chỉnh và sửa đổi.

Khả năng quản lý thời gian

Quản lý và sắp xếp thời gian là kỹ năng cần thiết của nhân viên giám sát hàng hóa, kho vận.

Kỹ năng này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận hành, hoạt động kho hàng.

Kỹ năng giao tiếp

Nhân viên giám sát kho cần giao tiếp tốt để truyền đạt công việc cho nhân viên dễ dàng.

Lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân viên để thấu hiểu hơn.

Thúc đẩy nhân viên làm việc năng suất, hiệu quả.

Dễ dàng tìm thấy sự hỗ trợ từ đồng nghiệp trong quá trình xử lý công việc.

Khả năng làm việc nhóm

Quá trình làm việc yêu cầu phối hợp với các nhân sự, phòng ban nên cần khả năng làm việc theo nhóm.

Tuân thủ các trình tự triển khai và hoàn thiện việc được giao, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội những lúc khẩn cấp.

Khả năng tập trung cao độ trong công việc

Tập trung cao độ giúp bạn kiểm tra sự ăn khớp chứng từ, dễ phát hiện ra sai sót, không để đơn hàng bị ảnh hưởng khi vận chuyển.

Ý thức trách nhiệm đối với công việc và khách hàng, doanh nghiệp, chú ý đến các chi tiết nhỏ.

Kỹ năng giải quyết vấn đề một cách nhạy bén

Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp bạn có thể đảm bảo tiến độ và hoàn thành công việc.

Khi có vấn đề phát sinh, tư duy nhạy bén có thể khiến các giám sát hàng hóa, kho vận xử lý dễ dàng.

Các nhà tuyển dụng luôn có các tiêu chí riêng khi lựa chọn các ứng viên giám sát hàng hóa, kho hàng

6. Khu vực tuyển dụng giám sát hàng hoá và kho vận nhiều

Nhu cầu tuyển dụng giám sát hàng hoá và kho vận chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn, nơi có đầy đủ cơ sở vật chất và hạ tầng để làm kho bãi. Đây cũng là khu vực có nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và quy mô kho bãi lớn. Cụ thể, chi tiết tuyển dụng giám sát hàng hoá và kho vận của từng khu vực:

6.1. Tuyển dụng giám sát hàng hoá và kho vận tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế của Việt Nam, nơi có nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế đầu tư kinh doanh. Đây cũng là khu vực có nhiều công ty sản xuất hàng hóa khối lượng lớn. Do đó, nhu cầu kho bãi ở Hà Nội vài năm nay luôn tăng cao. Tuy nhiên, tỉ lệ cạnh tranh lao động khu vực này khá lớn vì nguồn lực dồi dào.

Đối với vị trí giám sát hàng hóa và kho vận, các doanh nghiệp thường đăng tuyển với mức lương từ 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm của ứng viên.

6.2. Tuyển dụng giám sát hàng hoá và kho vận Đà Nẵng

Đà Nẵng là vùng kinh tế phát triển ngành sản xuất thủy hải sản, vì vậy nhu cầu thuê kho bãi ở các công ty kinh doanh lĩnh vực này luôn rất cao. Kéo theo đó, công việc giám sát hàng hóa và kho vận tại đây cũng khá lớn. Các nhà tuyển dụng đưa ra mức lương từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng cho các ứng viên. Đối với những người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề cùng các kỹ năng cần thiết, mức lương có thể cao hơn.

6.3. Tuyển dụng giám sát hàng hoá và kho vận TP. HCM

TP. HCM cũng là vùng kinh tế trọng điểm nổi bật ở khu vực miền Nam Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa khu vực này phát triển vượt trội nhiều năm nay. Kéo theo đó, nhu cầu tuyển dụng giám sát hàng hoá và kho vận để quản lý, điều phối luôn duy trì ở mức cao. Đây là cơ hội cho những ứng viên có trình độ và kỹ năng. Với mức lương từ 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, các doanh nghiệp luôn mong muốn tìm kiếm lao động nhuần nhuyễn trong công việc.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng giám sát hàng hoá và kho vận hiện nay tăng cao vì quy mô cung ứng ngành kho hàng của nước ta đang rất phát triển. Những ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này rất được các doanh nghiệp ưu ái cùng nhiều chế độ lương thưởng hậu hĩnh. Nếu mong muốn tìm được một công việc ổn định, thu nhập hấp dẫn, trở thành một giám sát hàng hóa và kho vận là một sự lựa chọn khá tốt dành cho bạn.