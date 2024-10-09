Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ FINDIRECT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà N5 khu D ngõ 57 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Triển khai và chủ động thực hiện công tác kiểm toán theo phân công của công ty: Là trưởng đoàn phụ trách một số cuộc kiểm toán theo phân công. Trong vai trò là Trưởng đoàn, chịu trách nghiệm;

- Điều phối, giám sát, hướng dẫn thành viên trong đoàn hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán đề ra;

- Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan;

- Lên kế hoạch và chương trình kiểm toán, báo cáo;

- Tiến hành độc lập khi triển khai chương trình kiểm toán đã được thông qua;

- Chịu trách nhiệm tổ chức quá trình soạn thảo biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán, và thảo luận với các đơn vị kiểm toán;

- Họp tổng kết với lãnh đạo đơn vị chịu kiểm toán. Chuẩn bị kết quả tóm tắt để trình Ban Kiểm Soát;

- Theo dõi và báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, nếu cần thiết;-Tham gia công tác đánh giá rủi ro và xây dựng Kế hoạch kiểm toán hàng năm định hướng rủi ro, và công tác báo cáo của phòng KTNB;

- Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực kiểm toán cho phòng KTNB, như quy trình KTNB; chương trình kiểm toán, hệ thống mẫu biểu phục vụ công tác kiểm toán;

- Giám sát, hướng dẫn một/ một số cán bộ kiểm toán theo phân công và đề xuất các biện pháp về nhân sự kiểm toán, tham gia bồi dưỡng, đào tạo, quản lý tri thức;

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp các trường: Học viện Ngân Hàng, Học viện Tài Chính, Kinh Tế Quốc Dân.

Kinh nghiệm Có kinh nghiệm tối thiểu 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên sinh năm 1992 - 1996

Chuyên môn Kế toán , kiểm toán.

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ FINDIRECT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng: Theo quy định của công ty

- Phụ cấp, các quyền lợi khác:

- Đóng BHXH đầy đủ, và các khoản phụ cấp khác.

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, thưởng các dịp lễ tết....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ FINDIRECT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin