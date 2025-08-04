Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 Huỳnh Tịnh Của, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Thuế:

Thu thập, kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp, xử lý các chứng từ kế toán.

Hạch toán các nghiệp vụ, lập các tờ khai thuế, báo cáo thuế định kỳ theo quy định và các báo cáo thuế phát sinh khác.

Xuất hóa đơn, chứng từ khấu trừ thuế.

Cân đối thuế đầu ra đầu vào định kỳ, có phương án xử lý hoặc đề xuất xử lý.

Làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh. Giải trình cung cấp chứng từ số liệu cho cơ quan thuế theo yêu. Hỗ trợ tham gia quyết toán với cơ quan thuế;

Cập nhật và nắm bắt chính sách thuế mới nhất, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Nội bộ:

Kiểm tra chứng từ:

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ, chính xác trong hồ sơ thanh toán từ các phòng ban gửi tới, trước khi chuyển qua Cấp trên duyệt;

Kiểm tra các khoản thanh toán trên AMIS quy trình, in phiếu hoàn thành khi các phòng ban đã duyệt hoàn tất;

Lập phiếu thu – chi:

Đến hạn thanh toán, hạch toán và lập phiếu thu – chi có liên quan;

Trình ký phiếu thu – chi và danh sách chuyển tiền cho Cấp trên duyệt;

Trình ký hồ sơ thanh toán;

Theo dõi và đảm bảo các khoản thanh toán đúng hạn.

Quản lý tiền mặt: Phối hợp với Thủ quỹ quản lý quỹ tiền mặt, đối chiếu Quỹ cuối mỗi ngày làm việc;

Quản lý P&L nội bộ (theo hướng dẫn của Cấp trên): Kiểm tra, quản lý, đôn đốc đóng các P&L chương trình 1 cách hiệu quả, đảm bảo các khoản chi ra phải nằm trong P&L;

Các công việc khác:

Phối hợp kiểm tra các hợp đồng mua vào với Nhà cung cấp;

Cùng Cấp trên tổng hợp số liệu phát sinh lên báo cáo hàng tuần; báo cáo tháng, quý, năm theo quy định công ty; hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Kiến nghị đề xuất những bút toán, mẫu biểu, quy trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán, lưu trữ hồ sơ, luân chuyển chứng từ trong công ty; đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán (nếu có);

Lưu trữ và quản lý hồ sơ, dữ liệu kế toán một cách khoa học, bảo mật và có hệ thống.

Các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Ưu tiên Nữ, từ 26-35 tuổi.

Kinh nghiệm: Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong các Cty Agency tổ chức sự kiện/quảng cáo/Marketing.

Thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, phần mềm kế toán (Misa/Amis),…). Có kinh nghiệm trong kiểm tra hợp đồng, quyết toán thuế là một lợi thế;

Sắp xếp và quản lý thời gian tốt; Khả năng giao tiếp tốt; khả năng làm việc độc lập, tự chủ trong công việc;

Thích ứng nhanh và gắn bó với công việc; Chịu khó, trung thực và có tinh thần trách nhiệm;

Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt; Kỹ năng trình bày rõ ràng, chính xác và hiệu quả;

Chủ động trong công việc, tinh thần làm việc vì tập thể;

Khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý được nhiều công việc một lúc và sẵn sàng làm việc ngoài giờ (khi cần thiết).

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các khóa đào tạo cho nhân viên hằng quý, hằng năm

Tham gia BHXH + Gói BH sức khỏe tư nhân cao cấp + Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Thưởng tháng 13 + Thưởng kết quả kinh doanh + Thưởng các ngày Lễ Tết + Sinh nhật;

Review tăng lương hàng năm;

Company trip / Team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE

