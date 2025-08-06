Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 66 phố Lộc, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Thiết kế công nghệ, thiết kế chào giá;

Khảo sát dự án, lập báo cáo và phương án thiết kế sơ bộ;

Lên danh sách thiết bị và lập dự toán;

Tổ chức làm hồ sơ dự thầu;

Đánh giá, phân tích ưu nhược điểm của các hồ sơ đối thủ cạnh tranh;

Thiết kế và phối hợp thi công các hệ thống Xử lý nước thải trúng thầu;

Xây dựng quy trình, chế độ hoạt động của hệ thống Xử lý nước thải, khí thải.

Làm các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên tại vị trí tương đương;

Có khả năng sử dụng phần mềm Revit, AutoCad.

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học ngành môi trường, cấp thoát nước, hóa môi trường. (Ưu tiên các trường đại học chuyên ngành kỹ thuật như: Bách Khoa, Thuỷ Lợi, Xây Dựng, Kiến Trúc, Mỏ - Địa Chất...)

Nhanh nhẹn chủ động, trung thực, gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15 -17 triệu, thưởng hiệu quả dự án,

Hỗ trợ xăng xe và ăn trưa;

Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định;

Các chế độ khác: Lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13, du lịch hàng năm...

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG)

