Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 1,200 - 1,400 USD

Mức lương 1,200 - 1,400 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Lạng Sơn: Thành phố Lạng Sơn, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 1,200 - 1,400 USD

● Tìm kiếm và mở rộng thị trường quốc tế.

● Quản lý và chăm sóc khách hàng hiện tại.

● Xử lý đơn hàng, thương lượng hợp đồng và chốt sales.

● Phối hợp với các bộ phận nội bộ để đảm bảo tiến độ và chất lượng đơn hàng.

● Thu thập thông tin thị trường và báo cáo cho quản lý.

1. Tốt nghiệp đại học trở lên đối với những chuyên ngành kỹ thuật, bách khoa, cơ khí.

2. Có 2 – 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

3. Có năng lực về quản lý và xây dựng đội ngũ nhân sự phòng ban tại nhà máy.

4. Cần am hiểu về các quy trình sản xuất.

5. Không yêu cầu tiếng Anh.

* CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

1. Mức lương: 1200 $ - 1400$

2. Được đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước hiện hành.

3. Du lịch 2 lần/ năm

