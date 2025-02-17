Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 1,200 - 1,400 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam
Mức lương
1,200 - 1,400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Lạng Sơn: Thành phố Lạng Sơn, Thành phố Lạng Sơn
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 1,200 - 1,400 USD
● Tìm kiếm và mở rộng thị trường quốc tế.
● Quản lý và chăm sóc khách hàng hiện tại.
● Xử lý đơn hàng, thương lượng hợp đồng và chốt sales.
● Phối hợp với các bộ phận nội bộ để đảm bảo tiến độ và chất lượng đơn hàng.
● Thu thập thông tin thị trường và báo cáo cho quản lý.
Với Mức Lương 1,200 - 1,400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp đại học trở lên đối với những chuyên ngành kỹ thuật, bách khoa, cơ khí.
2. Có 2 – 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
3. Có năng lực về quản lý và xây dựng đội ngũ nhân sự phòng ban tại nhà máy.
4. Cần am hiểu về các quy trình sản xuất.
5. Không yêu cầu tiếng Anh.
* CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
1. Mức lương: 1200 $ - 1400$
2. Được đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước hiện hành.
3. Du lịch 2 lần/ năm
Tại Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
