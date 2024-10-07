Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Showroom Nguyễn Hoàng, Quận 2, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh công ty đặt ra.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo, tham mưu cho Ban Giám Đốc.

3. Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số

4. Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales.

5. Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng và đối tác.

6. Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của công ty có sản phẩm cùng ngành và các sản phẩm mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi >35 tuổi

Tác phong: Chỉnh chu

Tốt nghiệp Đại Học

Trình độ ngoại ngữ: Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

Trình độ tin học: Thông thạo vi tính văn phòng

Kinh nghiệm: Từ 05 năm (Tối thiểu kinh nghiệm 3 năm tại vị trí tương đương)

Kỹ năng - Kỹ năng tư vấn, nắm bắt được nhu cầu cho khách hàng

Yêu cầu khác Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nội thất cao cấp, tủ bếp và tủ quần áo cao cấp: tối thiểu 03 năm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA MINH Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

2. Được đào tạo, cơ hội được đào tạo ở nước ngoài (Đức, Ý, Pháp)

3. Thưởng theo năng lực.

4. Lương cơ bản + hoa hồng (Chính sách hoa hồng tùy theo sản phẩm và dự án)

5. Cấp phát máy tính, đồng phục.

6. Tham gia BHXH đầy đủ, phép năm theo Luật LĐ

7. Teambuilding hàng năm, sinh nhật, nghỉ lễ, v.v...

Thời gian làm việc trong tuần: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin