Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đại lý ô tô Subaru Long Biên

- Số 3+5 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch doanh số của phòng
Tổ chức tìm kiếm ứng viên, tiếp nhận và phỏng vấn cho nhân sự của phòng kinh doanh nói riêng và các nhân sự phòng bán khác nói chung (nếu có theo yêu cầu của ban lãnh đạo)
Hoạch định, sắp xếp tổ chức phòng kinh doanh theo định hướng của ban lãnh đạo.
Thúc đẩy và giám sát các hoạt động bán bảo hiểm, phụ kiện, giới thiệu ngân hàng hợp tác theo chính sách của công ty đưa ra
Lập kế hoạch Marketing hàng tháng cho phòng kinh doanh.
Quản lý hoạt động của nhóm Hỗ trợ bán hàng
Quản lý hoạt động của trưởng nhóm kinh doanh
Giám sát, triển khai các hoạt động marketing của các phòng.
Mở rộng các mối quan hệ tìm kiếm khách hàng mới, giao lưu với các đối tác ngân hàng và các hãng xe khác.
Thường xuyên rà soát nhắc nhở trưởng nhóm kinh doanh yêu cầu tư vấn bán hàng bám sát khách hàng tiềm năng đang có, phân loại các khách hàng theo từng mức độ để có kế hoạch chăm sóc, thúc đẩy khách hàng chốt ký hợp đồng.
Giám sát nội quy, quy chế 5S của toàn bộ cá nhân và giám sát thực hiện 5S của các nhóm kinh doanh trong phòng
Yêu cầu hành chính đơn vị ra văn bản xử lý với những trường hợp vi phạm nội quy và quy chế của công ty
Đào tạo kiến thức sản phẩm, các kỹ năng bán hàng, quy trình nội bộ với toàn thể phòng kinh doanh
Hướng dẫn các tư vấn bán hàng mới hoà nhập với các hoạt động chung của phòng kinh doanh và tham gia các hoạt động đào tạo chung của tư vấn bán hàng
Lập khoá kiểm tra kiến thức tư vấn bán hàng sau đào tạo để phục vụ cho mục đích bán hàng và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
Tự tìm hiểu và phân tích về diễn biến của thị trường, tự đào tạo học hỏi nhằm nâng cao kiến thức bản thân với những sản phẩm mới của hãng và đối thủ cạnh tranh
Báo cáo kịp thời cho người quản lý trực tiếp hoặc Ban lãnh đạo Công ty các trường hợp cộng việc phát sinh bản thân không thể hoặc không đủ thẩm quyền để giải quyết.
Thường xuyên cập nhật thông tin/kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ của Công ty cung cấp để tư vấn, giải đáp, chăm sóc khách hàng hiệu quả nhất.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện quảng bá, event của Công ty
Xây dựng kế hoạch đào tạo, kiểm tra đánh giá tháng, quý, năm
Xây dựng kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ ô tô, kinh tế, quản trị kinh doanh,...
Có khả năng lãnh đạo, đào tạo, dẫn dắt, truyền động lực cho nhân viên.
Có khả năng giao tiếp tốt, chủ động thiết lập và xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác
Nhạy bén với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Có tố chất và khả năng phát triển lãnh đạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh ;
Lương tháng 13; Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh,...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Thưởng theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...) sau khi nhận chính thức.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ của Công ty và của hãng;
Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công ty, hưởng các trợ cấp, phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 68 Lê Văn Lương, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

