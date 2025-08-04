Tuyển Quản lý kinh doanh công ty cổ phần XNK Daika làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 75/25 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh

1. Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh

Phân tích thị trường, đánh giá nhu cầu khách hàng và xác định các cơ hội phát triển kinh doanh.

Lên kế hoạch chiến lược và xác định mục tiêu doanh số theo từng giai đoạn, phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty.

Đưa ra các giải pháp và ý tưởng mới để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

2. Quản lý đội ngũ kinh doanh:

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ bán hàng.

Thiết lập mục tiêu cá nhân và nhóm, đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh được đạt đúng hạn.

Theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn họ cải thiện kỹ năng bán hàng.

3. Giám sát hoạt động kinh doanh:

Theo dõi tiến độ và kết quả kinh doanh, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu.

Đảm bảo các quy trình bán hàng và dịch vụ khách hàng được thực hiện một cách hiệu quả.

Thường xuyên đánh giá và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để đáp ứng thay đổi của thị trường.

4. Thiết lập và duy trì quan hệ khách hàng:

Xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng lớn và các đối tác chiến lược.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, nắm bắt nhu cầu và phản hồi từ khách hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ kinh doanh mới để mở rộng thị phần.

5. Phân tích và lập báo cáo kinh doanh:

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban lãnh đạo và đưa ra các phân tích, nhận định về thị trường.

Phân tích các chỉ số kinh doanh để đưa ra dự đoán và xây dựng kế hoạch phù hợp.

Lập báo cáo chi tiết về các chiến dịch kinh doanh và hiệu quả của các chiến lược triển khai.

6. Quản lý ngân sách và kiểm soát chi phí:

Quản lý ngân sách dành cho các hoạt động kinh doanh và marketing.

Tối ưu hóa chi phí, đảm bảo nguồn lực được phân bổ hiệu quả để đạt được mục tiêu tài chính.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm tại vị trí quản lý từ 3 năm trở lên

- Ưu tiên các ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực mẹ và bé

- Khả năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm.

- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và giải quyết vấn đề.

- Am hiểu khu vực địa bàn Bắc miền trung

Tại công ty cổ phần XNK Daika Thì Được Hưởng Những Gì

- ̛Thu nhập theo năng lực; không giới hạn. Bao gồm: Lương cứng; Phụ cấp và KPI liên quan.

- Đóng BHXH đầy đủ và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật

- Thưởng lễ,tết

- Làm việc với đội ngũ cộng sự nhiệt tình, môi trường làm việc năng động, thân thiện.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 7, nghỉ chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần XNK Daika

