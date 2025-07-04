Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 62/36 Trương Công Định, phường 14, Tân Bình - Cần Thơ - Đà Nẵng ...và 1 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh tiếp cận khách hàng

- Hướng dẫn nhân viên kinh doanh phương hướng và cách thức để phát triển doanh số, làm việc với khách hàng

- Tiếp xúc , làm việc với các khách hàng lớn

- Đưa ra ý kiến, đề xuất với quản lý kinh doanh nha khoa toàn quốc để xây dựng chính sách bán hàng và phát triển thị trường khu vực

- Đào tạo nhân viên kinh doanh mới về kĩ năng bán hàng, làm việc, trao đổi với bác sĩ

- Đảm bảo các nhân viên kinh doanh thực hiện doanh số theo đúng mục tiêu doanh số

- Xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho sản phẩm tại khu vực

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực nha khoa

- Có nhiều mối quan hệ với bác sĩ nha khoa

- Khả năng trao đổi và đàm phán tốt

- Đã từng làm việc cho các hãng Implant khác là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 ( 8h00 – 17h00), Thứ 7 ( 8h00 – 12h00)

Phúc lợi:

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

Được thưởng lương theo đánh giá KPI.

Thưởng lễ, tết.

Nghỉ lễ hưởng lương theo qui

Quà tặng sinh nhật, thưởng tròn năm, 8/3, lễ, tết, hiếu hỉ,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

