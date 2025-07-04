Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 62/36 Trương Công Định, phường 14, Tân Bình

- Cần Thơ

- Đà Nẵng ...và 1 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh tiếp cận khách hàng
- Hướng dẫn nhân viên kinh doanh phương hướng và cách thức để phát triển doanh số, làm việc với khách hàng
- Tiếp xúc , làm việc với các khách hàng lớn
- Đưa ra ý kiến, đề xuất với quản lý kinh doanh nha khoa toàn quốc để xây dựng chính sách bán hàng và phát triển thị trường khu vực
- Đào tạo nhân viên kinh doanh mới về kĩ năng bán hàng, làm việc, trao đổi với bác sĩ
- Đảm bảo các nhân viên kinh doanh thực hiện doanh số theo đúng mục tiêu doanh số
- Xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho sản phẩm tại khu vực

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực nha khoa
- Có nhiều mối quan hệ với bác sĩ nha khoa
- Khả năng trao đổi và đàm phán tốt
- Đã từng làm việc cho các hãng Implant khác là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 ( 8h00 – 17h00), Thứ 7 ( 8h00 – 12h00)
Phúc lợi:
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.
Được thưởng lương theo đánh giá KPI.
Thưởng lễ, tết.
Nghỉ lễ hưởng lương theo qui
Quà tặng sinh nhật, thưởng tròn năm, 8/3, lễ, tết, hiếu hỉ,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 62/36 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

