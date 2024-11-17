Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
- Hồ Chí Minh: 111
- 121 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, TP.HCM, Quận 10
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh: Lập kế hoạch kinh doanh theo tuần/tháng/quý/năm cho phòng kinh doanh, triển khai các chiến lược bán hàng từ Ban Giám Đốc, phối hợp thực hiện và đánh giá hiệu quả.
Quản lý, điều hành đội ngũ: Hoạch định, phân bổ nguồn lực bán hàng hiệu quả; đôn đốc và hỗ trợ nhân viên kinh doanh hoàn thành mục tiêu.
Đào tạo và phát triển nhân viên: Quản lý, đào tạo, và phát triển kỹ năng cho đội ngũ kinh doanh; tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa khả năng, xây dựng đội ngũ vững mạnh.
Báo cáo và xây dựng quy trình: Báo cáo kết quả kinh doanh, tham dự các buổi họp, đóng góp ý kiến để xây dựng chính sách và quy định của phòng Kinh doanh.
Mở rộng tệp khách hàng và thị trường: Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển địa bàn tiềm năng và hỗ trợ nhân viên chốt giao dịch thành công.
Vai trò lãnh đạo gương mẫu: Thể hiện vai trò đầu tàu trong bán hàng, dẫn dắt đội ngũ bằng tinh thần trách nhiệm và chuyên môn vững chắc.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm
Kỹ năng quản lý: Khả năng xây dựng, quản lý đội ngũ và điều hành hiệu quả.
Kỹ năng chuyên môn: Kinh nghiệm đánh giá bất động sản, hỗ trợ nhân sự và nhóm bán hàng, kỹ năng giao tiếp, đàm phán và ra quyết định tốt.
Tinh thần trách nhiệm: Luôn chủ động với mục tiêu và kế hoạch rõ ràng.
Am hiểu lĩnh vực bất động sản và các kiến thức liên quan, khả năng phán đoán và xử lý tình huống nhanh nhẹn.
Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập:
Hoa hồng cạnh tranh: 60% hoa hồng cho mỗi giao dịch, nhận ngay trong vòng 24h khi chốt giao dịch thành công.
Thưởng đa dạng: Thưởng nóng, thưởng KPI, thưởng lũy tiến theo tuần/tháng/quý/năm, du lịch nước ngoài, cùng nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác.
Chế độ phúc lợi: Thưởng lễ, tết, hiếu, hỉ; sinh nhật nhân viên được tặng quà và tổ chức riêng.
Hoạt động thể thao hàng tuần: Tham gia đá bóng, cầu lông và các hoạt động thể thao nhằm gắn kết đội ngũ.
Trang thiết bị đầy đủ: Môi trường làm việc hiện đại, trang bị đầy đủ để hỗ trợ hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến nhanh chóng, cùng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong ngành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
