Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 111

- 121 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, TP.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh: Lập kế hoạch kinh doanh theo tuần/tháng/quý/năm cho phòng kinh doanh, triển khai các chiến lược bán hàng từ Ban Giám Đốc, phối hợp thực hiện và đánh giá hiệu quả.
Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh:
Quản lý, điều hành đội ngũ: Hoạch định, phân bổ nguồn lực bán hàng hiệu quả; đôn đốc và hỗ trợ nhân viên kinh doanh hoàn thành mục tiêu.
Quản lý, điều hành đội ngũ:
Đào tạo và phát triển nhân viên: Quản lý, đào tạo, và phát triển kỹ năng cho đội ngũ kinh doanh; tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa khả năng, xây dựng đội ngũ vững mạnh.
Đào tạo và phát triển nhân viên:
Báo cáo và xây dựng quy trình: Báo cáo kết quả kinh doanh, tham dự các buổi họp, đóng góp ý kiến để xây dựng chính sách và quy định của phòng Kinh doanh.
Báo cáo và xây dựng quy trình
Mở rộng tệp khách hàng và thị trường: Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển địa bàn tiềm năng và hỗ trợ nhân viên chốt giao dịch thành công.
Mở rộng tệp khách hàng và thị trường
Vai trò lãnh đạo gương mẫu: Thể hiện vai trò đầu tàu trong bán hàng, dẫn dắt đội ngũ bằng tinh thần trách nhiệm và chuyên môn vững chắc.
Vai trò lãnh đạo gương mẫu

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh, có kinh nghiệm trong mảng bất động sản nhà phố là một lợi thế.
Kinh nghiệm
Kỹ năng quản lý: Khả năng xây dựng, quản lý đội ngũ và điều hành hiệu quả.
Kỹ năng quản lý
Kỹ năng chuyên môn: Kinh nghiệm đánh giá bất động sản, hỗ trợ nhân sự và nhóm bán hàng, kỹ năng giao tiếp, đàm phán và ra quyết định tốt.
Kỹ năng chuyên môn
Tinh thần trách nhiệm: Luôn chủ động với mục tiêu và kế hoạch rõ ràng.
Tinh thần trách nhiệm
Am hiểu lĩnh vực bất động sản và các kiến thức liên quan, khả năng phán đoán và xử lý tình huống nhanh nhẹn.

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 20 triệu, lên đến 40 - 100 triệu/tháng, 500 triệu - 1 tỷ/năm tùy theo năng lực, bao gồm phụ cấp các khoản chi phí + chi phí marketing (tăng khi phát sinh giao dịch).
Thu nhập:
Hoa hồng cạnh tranh: 60% hoa hồng cho mỗi giao dịch, nhận ngay trong vòng 24h khi chốt giao dịch thành công.
Hoa hồng cạnh tranh
Thưởng đa dạng: Thưởng nóng, thưởng KPI, thưởng lũy tiến theo tuần/tháng/quý/năm, du lịch nước ngoài, cùng nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác.
Thưởng đa dạng
Chế độ phúc lợi: Thưởng lễ, tết, hiếu, hỉ; sinh nhật nhân viên được tặng quà và tổ chức riêng.
Chế độ phúc lợi:
Hoạt động thể thao hàng tuần: Tham gia đá bóng, cầu lông và các hoạt động thể thao nhằm gắn kết đội ngũ.
Hoạt động thể thao hàng tuần
Trang thiết bị đầy đủ: Môi trường làm việc hiện đại, trang bị đầy đủ để hỗ trợ hiệu quả công việc.
Trang thiết bị đầy đủ:
Cơ hội thăng tiến: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến nhanh chóng, cùng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong ngành.
Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

