Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Quản lý kinh doanh

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, Tòa Fafim B, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

1. MÔ TẢ CHUNG
Thời gian làm việc: 8h – 17h00 Từ Thứ 2 – Thứ 6 và 2 ngày thứ 7/tháng
Số lượng cần tuyển: 01
Giới tính: Nam/ Nữ
Địa điểm làm việc: Văn phòng làm việc: Tầng 7, tòa Fafim B, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
2.1 . Hoạch định và Kế hoạch
Tham gia vào việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, doanh số tháng, quý, năm cùng Ban lãnh Đạo.
Xây dựng tầm nhìn, mục tiêu dài hạn để phát triển sản phẩm kinh doanh.
Xây dựng chiến lược giá, phân khúc sản phẩm và thị trường mục tiêu của BP kinh doanh
2.2. Quản lý và điều hành
Giám sát và phê duyệt những đề xuất, giải pháp, nhằm đảm bảo hoạt động của BP Kinh doanh phụ trách thực hiện đúng và hiệu quả với mục tiêu đã lập.
Tổ chức các hoạt động thu thập thông tin thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh phục vụ cho công tác phát triển SP mới, chính sách bán hàng, chính sách Marketing.
Phối hợp với các Bộ phận, phòng ban chỉ đạo, tổ chức triển khai các mục tiêu công việc đã ban hành.
Giám sát, đánh giá các chỉ số tài chính nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Phòng kinh doanh.
2.3 Quản lý và đào tạo đội ngũ Nhân sự Phòng Kinh doanh
Đào tạo và huấn luyện kiến thức và kỹ năng để phát triển năng lực đội ngũ Kinh doanh.
Có trách nhiệm đôn đốc, hỗ trợ nhân viên thực hiện các đàm phán, giao dịch với khách hàng.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3.1 Thái độ, tính cách
- Tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết với công việc.
- Thẳng thắn, quyết đoán, tinh thần tiên phong trong mọi hoàn cảnh, bám đuổi mục tiêu.
- Linh hoạt, nhạy bén với xu hướng thị trường.
3.2 Kinh nghiệm, kỹ năng
Kinh nghiệm: từ 3 năm trở lên vị trí tương đương. Đã có kinh nghiệm quản lý đội nhóm từ 5-10 thành viên.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành hàng Mẹ & Bé và gia dụng.
Có khả năng lãnh đạo, bao quát vấn đề, xây dựng kế hoạch.
Có kỹ năng đàm phán tốt, Kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp tốt.
Nhạy bén với số liệu, khả năng tư duy logic tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách đãi ngộ
Lương cơ bản: 20-30 triệu/tháng + Thưởng doanh thu. Thu nhập dao động từ 30-50 triệu/ tháng. Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày + Xăng xe: 100.000/tháng.
20-30 triệu/tháng + Thưởng doanh thu.
từ 30-50 triệu/ tháng
Thử việc trong vòng 2 tháng: nhận 85% lương cơ bản, các khoản phụ cấp và thưởng vẫn nhận 100%.
Thưởng tiền mặt, quà tặng trao tay ngày sinh nhật, ngày Lễ: 1/5, 2/9, 20/10, Trung Thu, Lễ Tết,...
Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty; Trung bình 2 đến 3 tháng lương.
Chế độ chăm sóc sức khỏe, phúc lợi
Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội: Đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Gói khám sức khỏe tổng quát hàng năm miễn phí.
Chế độ thai sản: "Nữ: 50% lương cố định suốt 6 tháng thai sản + 1.000.000. Nam có vợ sinh: 1 tháng lương cố định + 500.000" đối với CBNV có thâm niên từ 3 năm trở lên.
Phụ cấp nuôi con nhỏ từ 2-5 tuổi: 500.000/tháng đối với CBNV có thâm niên từ 3 năm trở lên.
Chế độ thời gian làm việc
Thời gian làm việc: Tuân theo quy định của công ty, thường là 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần.
Chính sách tăng ca, làm thêm giờ theo quy định pháp luật.
Nghỉ phép: Hưởng 12 ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định của Luật Lao động.
Được làm việc Online 2 ngày/tháng hưởng 80% lương và được đi muộn/về sớm 3 tiếng/tháng.
Phát triển năng lực và lộ trình công danh
Đào tạo và phát triển: Hỗ trợ tài chính từ 50% -100% các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng mềm cho từng cá nhân.
Lộ trình thăng tiến: Có lộ trình công danh rõ ràng, Review hàng quý, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp lâu dài.
Hoạt động gắn kết
Tham gia sự kiện ăn uống, Teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng trung bình từ 2-3 lần/năm của công ty.
Văn phòng làm việc và tiện ích
Môi trường làm việc hiện đại: Văn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi: Máy tính PC, Laptop, hotline Iphone hoặc tùy theo nhu cầu của từng vị trí
Tiện ích văn phòng: Khu vực ăn uống: Lò vi sóng, tủ lạnh, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy làm sữa hạt,... và "Tiệm tạp hóa" đồ ăn nhẹ miễn phí.
Khu vực giải trí: Bàn bi-a, Billiard, máy gắp gấu, TV loa karaoke.
Môi trường làm việc, văn hóa, xã hội
Môi trường làm việc thân thiện: Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết và hỗ trợ lẫn nhau.
Đề cao mục tiêu chung của Công ty, đội nhóm và cá nhân.
Thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Dự án Nuôi em, xây dựng điểm trường, ủng hộ quà tặng,...
Quyền lợi khác
Hưởng chính sách hỗ trợ cực ưu đãi khi mua sản phẩm mà công ty phân phối.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 tòa Fafim B, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

