Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B5 - 27 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, P. Cầu diễn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh:

- Phân tích thị trường, đối thủ, khách hàng để xây dựng chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo quý, năm và triển khai đến từng nhân viên.

Quản lý & giám sát hoạt động kinh doanh:

- Theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ nhân viên kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và điều chỉnh kế hoạch khi cần.

Xây dựng & phát triển đội ngũ:

- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên kinh doanh.

- Đề xuất chính sách lương thưởng, cơ chế khuyến khích phù hợp để giữ chân nhân sự.

Chăm sóc khách hàng & phát triển thị trường:

- Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng

- Mở rộng thị trường và kênh phân phối.

Báo cáo & đề xuất:

- Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc.

- Đề xuất các chính sách, chương trình khuyến mãi, sản phẩm phù hợp theo tình hình thị trường.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1–2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh hoặc tương đương.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo đội nhóm.

Am hiểu thị trường, khách hàng và kỹ năng phân tích, xây dựng chiến lược.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ trung, năng động,có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân, thử sức với nhiều vị trí không giới hạn.

Được đào tạo liên tục để nâng cao kỹ năng và kiến thức.

Du lich, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.

Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM

