Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

YBM là doanh nghiệp số 1 tại Việt Nam bán các sản phẩm Đá Hộc, Đá Chip, Bột Đá trắng CaCO3 siêu mịn.... (Sản phẩm Bột Đá CaCO3 là phụ gia, chất độn tự nhiên phổ biến nhất thế giới cho các nghành Nhựa, bao bì, cao su, gốm sứ... Hiện đang cung cấp ra ngoài thị trường trên 70,000 tấn/ tháng)..... Chúng tôi đang tìm kiếm nhân tài cho Phó Phòng Kinh doanh (Quy mô 15-18 member)

- Xây dựng và triển khai phương án kế hoạch kinh doanh bán hàng, chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai kế hoạch kinh doanh theo phân công của Trưởng phòng/Ban Giám đốc.

- Lập phương án tiếp cận với khách hàng mới, sản phẩm và mở rộng thị trường xuất- nhập khẩu theo chiến lược công ty đã đề ra.

- Lập kế hoạch mở rộng phát triển thị trường kinh doanh quốc tế theo định hướng phát triển của công ty; Đề xuất tham gia các chương trình triển lãm, hội chợ quốc tế phù hợp.

- Tiếp cận, trao đổi và xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng; Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài.

- Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales.

- Quản lý triển khai thị trường được giao, hỗ trợ đội nhóm trong việc đàm phán chốt khách hàng và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng.

- Giám sát, kiểm tra theo dõi các đơn hàng, hợp đồng. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ sản xuất, giao hàng cho khách hàng

- Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ