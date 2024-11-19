Tuyển Sales Sản xuất CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT

Sales Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 44A Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành phòng kinh doanh của công ty;
- Xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển để đạt được kết quả kinh doanh do công ty đề ra;
- Tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng thị trường;
- Thiết lập mục tiêu kinh doanh hàng tháng, quý, năm;
- Xây dựng và phát triển đội ngũ hoạt động chất lượng;
- Hỗ trợ nhân viên trong việc đàm phán, thương lượng, chốt các giao dịch với khách hàng trong trường hợp nhân viên gặp khó khăn cần sự hỗ trợ của quản lý trực tiếp;
- Báo cáo công việc trực tiếp cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính ngân hàng.
- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương.
- Ưu Tiên Am hiểu về thị trường, ngành hàng, sản phẩm kinh doanh của Công ty.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, đàm phán.
- Có kỹ năng lãnh đạo, đào tạo và dẫn dắt nhân viên.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Cấp phát Smartphone, laptop để hỗ trợ tốt cho công việc.
- Được hưởng lương cố định và thưởng theo doanh số hàng tháng.
- Được tham gia đầy đủ các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Môi trường làm việc năng động và thân thiện, có thu nhập cao và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thời gian làm việc: giờ hành chính.
- Địa điểm làm việc: 44A Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT

CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 44A Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

