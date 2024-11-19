Tuyển Sales Sản xuất CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành phòng kinh doanh của công ty;

- Xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển để đạt được kết quả kinh doanh do công ty đề ra;

- Tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng thị trường;

- Thiết lập mục tiêu kinh doanh hàng tháng, quý, năm;

- Xây dựng và phát triển đội ngũ hoạt động chất lượng;

- Hỗ trợ nhân viên trong việc đàm phán, thương lượng, chốt các giao dịch với khách hàng trong trường hợp nhân viên gặp khó khăn cần sự hỗ trợ của quản lý trực tiếp;

- Báo cáo công việc trực tiếp cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính ngân hàng.

- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương.

- Ưu Tiên Am hiểu về thị trường, ngành hàng, sản phẩm kinh doanh của Công ty.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, đàm phán.

- Có kỹ năng lãnh đạo, đào tạo và dẫn dắt nhân viên.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Cấp phát Smartphone, laptop để hỗ trợ tốt cho công việc.

- Được hưởng lương cố định và thưởng theo doanh số hàng tháng.

- Được tham gia đầy đủ các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Môi trường làm việc năng động và thân thiện, có thu nhập cao và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thời gian làm việc: giờ hành chính.

- Địa điểm làm việc: 44A Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT

