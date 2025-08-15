Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 18- 32, sức khỏe tốt. Ngoại hình cân đối, ưa nhìn. Giọng nói dễ nghe.

- Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

- Chịu khó học hỏi và tiếp thu, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình trong công việc

- Có tính thẩm mỹ, biết cách trưng bày sản phẩm đẹp mắt, thu hút.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc bán hàng tại các cửa hàng / showroom ngành trang sức, thời trang, các thương hiệu cao cấp.

Tại Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn từ 6.800.0000 – 13.000.000 vnd/ tháng.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT .

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sang trọng, lịch sự.

- Được cấp phát đầy đủ đồng phục và trang thiết bị phục vụ công việc.

- Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng và giao tiếp chuyên nghiệp.

- Tăng lương theo thời gian và theo khả năng làm việc.

- Được thăng tiến theo Lộ trình thăng tiến và phát triển nghề nghiệp dành cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

