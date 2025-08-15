Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

Nhân viên Tư vấn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 532

- 534 Cộng Hòa, phường Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 18- 32, sức khỏe tốt. Ngoại hình cân đối, ưa nhìn. Giọng nói dễ nghe.
- Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
- Chịu khó học hỏi và tiếp thu, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình trong công việc
- Có tính thẩm mỹ, biết cách trưng bày sản phẩm đẹp mắt, thu hút.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc bán hàng tại các cửa hàng / showroom ngành trang sức, thời trang, các thương hiệu cao cấp.

Tại Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn từ 6.800.0000 – 13.000.000 vnd/ tháng.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT .
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sang trọng, lịch sự.
- Được cấp phát đầy đủ đồng phục và trang thiết bị phục vụ công việc.
- Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng và giao tiếp chuyên nghiệp.
- Tăng lương theo thời gian và theo khả năng làm việc.
- Được thăng tiến theo Lộ trình thăng tiến và phát triển nghề nghiệp dành cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 532-534 Cộng Hòa P13 Q.Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job367677
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH WESAAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH WESAAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Công ty TNHH WESAAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Nhân viên Tư vấn Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 17 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ALEGA
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH ALEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ALEGA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần ATG Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GOLFASIA
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH GOLFASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GOLFASIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH WESAAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH WESAAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Công ty TNHH WESAAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Nhân viên Tư vấn Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 17 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ALEGA
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH ALEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ALEGA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần ATG Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GOLFASIA
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH GOLFASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GOLFASIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM
15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MAPLELAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MAPLELAND
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIARY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIARY
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN LINA VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LINA VŨ
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Facio Shop
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
30 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH HOUSE OF STEEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HOUSE OF STEEL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn SHINHAN FINANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu SHINHAN FINANCE
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Capstone Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Capstone Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Hana HP Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Hana HP Group
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Nội Thất Fufutech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Nội Thất Fufutech
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB IDEAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB IDEAS
9 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ Phần Insmart làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Insmart
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BẾN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BẾN THÀNH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm