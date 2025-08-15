Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Dựng video social ngắn (3 – 5 phút) dựa trên nội dung có sẵn đăng trên các nền tảng mạng xã hội (TikTok, Facebook, YouTube).
Phối hợp với team dựng/nội dung để đảm bảo sản phẩm đúng định hướng và timeline.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có đam mê truyền thông giải trí, thích xem phim/show
Có kỹ năng dùng các phần mềm chỉnh sửa video (Capcut, Premier,…)
Có trách nhiệm và tuân thủ deadline
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Linh động thời gian và địa điểm làm việc (chỉ cần đảm bảo deadline)
Cơ hội phát triển và học hỏi nâng cao kỹ năng chuyên môn
Hỗ trợ dấu mộc thực tập tại doanh nghiệp (nếu cần)
Có hỗ trợ phụ cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
