Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Video Editor

Dựng video social ngắn (3 – 5 phút) dựa trên nội dung có sẵn đăng trên các nền tảng mạng xã hội (TikTok, Facebook, YouTube).

Phối hợp với team dựng/nội dung để đảm bảo sản phẩm đúng định hướng và timeline.

Có đam mê truyền thông giải trí, thích xem phim/show

Có kỹ năng dùng các phần mềm chỉnh sửa video (Capcut, Premier,…)

Có trách nhiệm và tuân thủ deadline

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Linh động thời gian và địa điểm làm việc (chỉ cần đảm bảo deadline)

Cơ hội phát triển và học hỏi nâng cao kỹ năng chuyên môn

Hỗ trợ dấu mộc thực tập tại doanh nghiệp (nếu cần)

Có hỗ trợ phụ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.