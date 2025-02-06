Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

- Xây dựng kế hoạch Marketing tổng thể: Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ,... đưa ra những ý tưởng, chiến lược Marketing; Xây dựng kế hoạch Marketing cho các dự án đảm nhận.

- Lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu insight khách hàng; tổng hợp kết quả, phân tích dữ liệu làm đầu vào cho hoạt động Marketing.

- Xây dựng các nội dung Marketing Online phục vụ truyền thông các chương trình theo Kế hoạch Marketing: Event, content quảng cáo, content seeding.

- Lên kế hoạch tổ chức, thực hiện các chương trình PR, sự kiện, trade marketing.

- Tối ưu hiệu quả quảng cáo, đo lường, giám sát và kaizen quá trình chạy quảng cáo

- Theo dõi hoạt động chăm sóc data khách hàng theo ngày, hỗ trợ điều chỉnh, cải tiến để tăng tỉ lệ chuyển đổi khách hàng

- Phân công nhiệm vụ, quản lý đội ngũ, đào tạo & nâng cao năng lực CBNV phòng Marketing.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Báo cáo:

Công việc khác:

Công việc khác

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 24-30 tuổi.

Độ tuổi

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Marketing, Tài chính v.v...

Học vấn:

Vi tính: Kỹ năng văn phòng.

Vi tính

Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kinh nghiệm:

Yêu cầu:

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.

- Bắt buộc phải có kinh nghiệm trải qua vị trí viết Content & chạy Ads, chịu áp lực về doanh số từ hệ thống digital đa kênh.

- Thấu hiểu khách hàng mục tiêu, sản phẩm & đối thủ ( 3C)

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm triển khai hệ thống Marketing & Digital đa kênh.

Thái độ, tố chất:

- Có khả năng checking, follow công việc của đội nhóm, có khả năng lên kế hoạch, làm việc chi tiết, tỉ mỉ.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

- Ưa thích Marketing, nỗ lực học hỏi & làm việc.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân.

Yêu cầu khác:

Ngoại hình: Sáng sủa, ưa nhìn.

Ngoại hình:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 18.000.000vnđ - 30.000.000vnđ/tháng.

Lương cứng:

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.

Phụ cấp:

Các chính sách:

- Có cơ hội làm việc với các chuyên gia đầu ngành thực chiến trong lĩnh vực Marketing tại Việt Nam.

- Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing: thiết kế, chỉnh sửa video, FB Ads, GG Ads.

- Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.

- Phụ cấp công tác.

- Đóng BHXH, BHYT, Khám sức khỏe định kỳ.

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

- Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

- Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

