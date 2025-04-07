Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quốc Oai ...và 3 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho thương hiệu công ty và các nhãn hàng.
Lên kế hoạch và quản lý ngân sách marketing, tối ưu hiệu quả chi phí.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng ngành để đưa ra các chiến lược phù hợp.
Xây dựng, quản lý và tối ưu các kênh truyền thông (Facebook Ads, Google Ads, SEO, Tiktok, Email Marketing,...).
Quản lý và phát triển nội dung marketing, kế hoạch truyền thông đa kênh.
Hỗ trợ triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện và chiến dịch marketing cho hệ thống OTC.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác (Kinh doanh, CSKH, Vận hành,...) để đảm bảo hiệu quả marketing.
Xây dựng, phát triển và quản lý đội ngũ marketing đảm bảo khả năng thực chiến cao.
Đo lường và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing, đề xuất phương án cải tiến.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực marketing dược phẩm
kinh nghiệm tối thiểu 2 năm
Ưu tiên ứng viên sinh năm từ 1990 - 1995
Am hiểu về digital marketing, content marketing, branding và các kênh quảng cáo online.
Có khả năng xây dựng và thực thi chiến lược marketing bài bản, khả năng đo lường và tối ưu hiệu quả chiến dịch.
Kinh nghiệm quản lý đội nhóm, có khả năng đào tạo và phát triển nhân sự.
Tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường, khả năng phân tích dữ liệu tốt.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
Chịu được áp lực công việc, tinh thần trách nhiệm cao, cam kết với kết quả kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cứng từ 20.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng KPI + Thưởng doanh thu
Cơm trưa miễn phí;
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7 ( 08h00-17h00)
Được tham gia các khoá đào tạo của công ty.
Được hưởng mọi chế độ lao động theo Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN...
Các Chính sách phúc lợi đa dạng:
Chế độ nghỉphép 12 ngày/ năm, nghỉ lễ,phép theo quy định;
Quà tặng sinh nhật, lễ tết, nghỉ mát, Teambuilding, BHXH, Khám sức
Làm việc tại khu D Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

